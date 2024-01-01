Останній бій прийняв в Авдіївці: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 11:08
Через чотири місяці підтвердили загибель на війні 22-річного Євгена Забродоцького із волинського села Мельники.
Про це у фейсбуці пише Шацька селищна рада.
«Молодий, безстрашний, великий патріот України… Йому б жити і працювати задля рідної держави… Та лютий ворог з росії забрав у нього це право», - йдеться у повідомленні.
На війні з окупантами загинув військовослужбовець з села Мельники старший сержант Забродоцький Євген Євгенович, 2001 року народження.
Із 5 лютого 2024 року він вважався зниклим безвісти. Свій останній бій захисник прийняв у місті Авдіївка Донецької області.
У Героя залишилися в Мельниках батьки і дві сестри.
«Висловлюємо щирі співчуття його рідним, близьким, друзям, побратимам. Вічна і світла пам'ять воїну, який віддав своє молоде життя за Україну», - зазначили у селищній раді.
Про прибуття траурного кортежу з тілом Героя і час похорону повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці пише Шацька селищна рада.
«Молодий, безстрашний, великий патріот України… Йому б жити і працювати задля рідної держави… Та лютий ворог з росії забрав у нього це право», - йдеться у повідомленні.
На війні з окупантами загинув військовослужбовець з села Мельники старший сержант Забродоцький Євген Євгенович, 2001 року народження.
Із 5 лютого 2024 року він вважався зниклим безвісти. Свій останній бій захисник прийняв у місті Авдіївка Донецької області.
У Героя залишилися в Мельниках батьки і дві сестри.
«Висловлюємо щирі співчуття його рідним, близьким, друзям, побратимам. Вічна і світла пам'ять воїну, який віддав своє молоде життя за Україну», - зазначили у селищній раді.
Про прибуття траурного кортежу з тілом Героя і час похорону повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині горів автомобіль
Сьогодні, 11:43
Останній бій прийняв в Авдіївці: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 11:08
Захисники ліквідували ще 1390 російських окупантів за добу
Сьогодні, 10:50
Генсек НАТО: Україна має бити по росії, бо це оборона
Сьогодні, 10:30