Останній бій прийняв в Авдіївці: підтвердили загибель Героя з Волині

Через чотири місяці підтвердили загибель на війні 22-річного Євгена Забродоцького із волинського села Мельники.Про це у фейсбуці пише Шацька селищна рада.«Молодий, безстрашний, великий патріот України… Йому б жити і працювати задля рідної держави… Та лютий ворог з росії забрав у нього це право», - йдеться у повідомленні.На війні з окупантами загинув військовослужбовець з села Мельники старший сержант Забродоцький Євген Євгенович, 2001 року народження.Із 5 лютого 2024 року він вважався зниклим безвісти. Свій останній бій захисник прийняв у місті Авдіївка Донецької області.У Героя залишилися в Мельниках батьки і дві сестри.«Висловлюємо щирі співчуття його рідним, близьким, друзям, побратимам. Вічна і світла пам'ять воїну, який віддав своє молоде життя за Україну», - зазначили у селищній раді.Про прибуття траурного кортежу з тілом Героя і час похорону повідомлять додатково.