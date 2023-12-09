На Волині горів автомобіль

Протягом минулої доби рятувальники Ковельщини ліквідували 4 пожежі/Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.30 травня у селі Дубечне Дубечненської громади трапилася пожежа легкового автомобіля. На місце події прибули вогнеборці 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка.Рятувальники за допомогою двох водяних стволів оперативно загасили займання. Повідомлення про пожежу надійшло о 16:32, а о 16:56 - її ліквідували надзвичайники.Імовірно пожежа трапилась через несправність електричної системи автомобіля.Надзвичайники міста Ковель ліквідували дві пожежі сміття на відкритій території у місті Ковель на вулицях Фестивальна та Володимира Осіюка та загорання сухої трави і чагарників поблизу села Гішин Ковельської громади. Причина цих подій – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.