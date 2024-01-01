Під Луцьком ліквідували підпільний завод з виробництва побутової хімії

Під Луцьком ліквідували підпільний завод з виробництва побутової хімії
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення побутової хімії.

Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.

Вилучено 17 тонн фальсифікованої побутової хімії.

Засоби для прання нелегально виготовляли у складському приміщенні на території Луцького району. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належить іноземним компаніям. Під виглядом оригіналу підроблений товар продавали по всій території України.

Співробітники БЕБ під час обшуків у складському приміщенні виявили та вилучили близько 17 тонн готової продукції, обладнання та сировину для виготовлення пральних засобів, пакувальну тару, етикетки відомих торговельних марок. На все вилучене майно накладено арешт. Його орієнтовна вартість становить 1 млн грн.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: БЕБ, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Героя Олександра Григорука
Сьогодні, 12:14
Під Луцьком ліквідували підпільний завод з виробництва побутової хімії
Сьогодні, 12:09
На Волині горів автомобіль
Сьогодні, 11:43
Бухгалтер військової частини на Одещині два місяці крав гроші бійців
Сьогодні, 11:23
Останній бій прийняв в Авдіївці: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 11:08
Схожі новини
Аналітики виявили на Волині сумнівний тендер на понад 100 мільйонів Аналітики виявили на Волині сумнівний тендер на понад 100 мільйонів
23 травень, 18:38
Понад 12 обшуків: на Волині викрили масштабну схему контрабанди Понад 12 обшуків: на Волині викрили масштабну схему контрабанди
16 травень, 19:00
На Волині ліквідували масштабний підпільний алкозавод На Волині ліквідували масштабний підпільний алкозавод
13 травень, 12:36
Волинські контрабандисти «проспонсорували» прикордонників на 4 дрони Волинські контрабандисти «проспонсорували» прикордонників на 4 дрони
03 травень, 13:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Героя Олександра Григорука
Сьогодні, 12:14
 0
Під Луцьком ліквідували підпільний завод з виробництва побутової хімії
Сьогодні, 12:09
 0
На Волині горів автомобіль
Сьогодні, 11:43
 0
Бухгалтер військової частини на Одещині два місяці крав гроші бійців
Сьогодні, 11:23
 0
Останній бій прийняв в Авдіївці: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 11:08
 0
Медіа
відео
1/8