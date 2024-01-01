Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Героя Олександра Григорука

Любешівський селищний головаопублікував інформацію щодоПро це він написав у телеграмі.Скорботний кортеж з тілом військовослужбовця Олександра Григорука, жителя Любешова, виїхав з Луцька сьогодні, 31 травня, об 11.45.Для вшанування Героя мешканці Седлища, Нових Березич та Любешівської Волі можуть вийти на центральну дорогу у своїх селах.Далі авто рухатиметься за таким маршрутом:по Любешову - вул. Незалежності, біля адмінприміщення поворот на вулицю Свободи, біля магазину «Світлофор» - поворот на вулицю Перемоги. Далі через трасу Р-14 – на вул. Молодіжна, до будинку, де проживав загиблий.Чин відспівування Захисника України відбудеться у храмі навпроти магазину «Зелений світ».«Просимо жителів громади зустріти Героя живим коридором та з гідністю вшанувати нашого земляка. Візьміть із собою Державний Прапор України», - йдеться у повідомленні.