Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Героя Олександра Григорука
Сьогодні, 12:14
Любешівський селищний голова Олег Кух опублікував інформацію щодо поховання Героя Олександра Григорука.
Про це він написав у телеграмі.
Скорботний кортеж з тілом військовослужбовця Олександра Григорука, жителя Любешова, виїхав з Луцька сьогодні, 31 травня, об 11.45.
Для вшанування Героя мешканці Седлища, Нових Березич та Любешівської Волі можуть вийти на центральну дорогу у своїх селах.
Далі авто рухатиметься за таким маршрутом:
по Любешову - вул. Незалежності, біля адмінприміщення поворот на вулицю Свободи, біля магазину «Світлофор» - поворот на вулицю Перемоги. Далі через трасу Р-14 – на вул. Молодіжна, до будинку, де проживав загиблий.
Чин відспівування Захисника України відбудеться у храмі навпроти магазину «Зелений світ».
«Просимо жителів громади зустріти Героя живим коридором та з гідністю вшанувати нашого земляка. Візьміть із собою Державний Прапор України», - йдеться у повідомленні.
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Про це він написав у телеграмі.
Скорботний кортеж з тілом військовослужбовця Олександра Григорука, жителя Любешова, виїхав з Луцька сьогодні, 31 травня, об 11.45.
Для вшанування Героя мешканці Седлища, Нових Березич та Любешівської Волі можуть вийти на центральну дорогу у своїх селах.
Далі авто рухатиметься за таким маршрутом:
по Любешову - вул. Незалежності, біля адмінприміщення поворот на вулицю Свободи, біля магазину «Світлофор» - поворот на вулицю Перемоги. Далі через трасу Р-14 – на вул. Молодіжна, до будинку, де проживав загиблий.
Чин відспівування Захисника України відбудеться у храмі навпроти магазину «Зелений світ».
«Просимо жителів громади зустріти Героя живим коридором та з гідністю вшанувати нашого земляка. Візьміть із собою Державний Прапор України», - йдеться у повідомленні.
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