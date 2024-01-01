Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Героя Олександра Григорука

Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Героя Олександра Григорука
Любешівський селищний голова Олег Кух опублікував інформацію щодо поховання Героя Олександра Григорука.

Про це він написав у телеграмі.

Скорботний кортеж з тілом військовослужбовця Олександра Григорука, жителя Любешова, виїхав з Луцька сьогодні, 31 травня, об 11.45.

Для вшанування Героя мешканці Седлища, Нових Березич та Любешівської Волі можуть вийти на центральну дорогу у своїх селах.

Далі авто рухатиметься за таким маршрутом:

по Любешову - вул. Незалежності, біля адмінприміщення поворот на вулицю Свободи, біля магазину «Світлофор» - поворот на вулицю Перемоги. Далі через трасу Р-14 – на вул. Молодіжна, до будинку, де проживав загиблий.

Чин відспівування Захисника України відбудеться у храмі навпроти магазину «Зелений світ».

«Просимо жителів громади зустріти Героя живим коридором та з гідністю вшанувати нашого земляка. Візьміть із собою Державний Прапор України», - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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