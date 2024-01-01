У бою на Донеччині обірвалося життя Героя Олександра Григорука з Волині

До Любешівської громади на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні краянинаПро це в телеграмі повідомив Любешівський селищний голова«Любешівщина знову в скорботі… Війна забрала ще одного Героя», - йдеться у повідомленні.За словами селищного голова, 29 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув солдат Григорук Олександр Іванович (1974 року народження), житель Любешова.«Висловлюю щирі співчуття родині Захисника, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - зазначив Олег Кух.