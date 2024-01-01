У бою на Донеччині обірвалося життя Героя Олександра Григорука з Волині

У бою на Донеччині обірвалося життя Героя Олександра Григорука з Волині
До Любешівської громади на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні краянина Олександра Григорука.

Про це в телеграмі повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.

«Любешівщина знову в скорботі… Війна забрала ще одного Героя», - йдеться у повідомленні.

За словами селищного голова, 29 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув солдат Григорук Олександр Іванович (1974 року народження), житель Любешова.
У бою на Донеччині обірвалося життя Героя Олександра Григорука з Волині

«Висловлюю щирі співчуття родині Захисника, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - зазначив Олег Кух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судитимуть власницю собаки, який покусав 7-річну дівчинку
Сьогодні, 16:00
Навіки 31: на Волині віддали останню шану Герою Юрію Лісниченку
Сьогодні, 15:52
У бою на Донеччині обірвалося життя Героя Олександра Григорука з Волині
Сьогодні, 15:44
Збував бупренорфін: волинянин вісім років відбуватиме покарання за ґратами
Сьогодні, 15:44
Данія дозволить Україні застосовувати надані нею F-16 для ударів по росії
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
Навіки 31: на Волині віддали останню шану Герою Юрію Лісниченку Навіки 31: на Волині віддали останню шану Герою Юрію Лісниченку
Сьогодні, 15:52
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Фесенком На Волині завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Фесенком
Сьогодні, 13:25
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 12:18
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Ігорем Чаком Волиняни навколішки прощалися із Героєм Ігорем Чаком
29 травень, 18:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Дії» скоро з’явиться функція бронювання від мобілізації
Сьогодні, 16:34
 0
Житло, робота, психологічна допомога: як на Волині відбувається інтеграція ВПО
Сьогодні, 16:15
 0
На Волині судитимуть власницю собаки, який покусав 7-річну дівчинку
Сьогодні, 16:00
 0
Навіки 31: на Волині віддали останню шану Герою Юрію Лісниченку
Сьогодні, 15:52
 0
Збував бупренорфін: волинянин вісім років відбуватиме покарання за ґратами
Сьогодні, 15:44
 0
Медіа
відео
1/8