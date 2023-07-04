Збував бупренорфін: волинянин вісім років відбуватиме покарання за ґратами

Збував бупренорфін: волинянин вісім років відбуватиме покарання за ґратами
Прокурори Володимирської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів 54-річним жителем Нововолинська.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Звільнившись у березні 2023 року із місць несвободи, де відбував покарання за крадіждки та наркозлочини, чоловік взявся за старе.

Упродовж серпня 2023 року правоохоронці зафіксували три епізоди збуту ним таблеток з умістом бупренорфіну.

Суд визнав волинянина винуватим у вчиненні цих злочинів та призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, прокуратура, наркотики
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