Збував бупренорфін: волинянин вісім років відбуватиме покарання за ґратами

Прокурори Володимирської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів 54-річним жителем Нововолинська.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Звільнившись у березні 2023 року із місць несвободи, де відбував покарання за крадіждки та наркозлочини, чоловік взявся за старе.Упродовж серпня 2023 року правоохоронці зафіксували три епізоди збуту ним таблеток з умістом бупренорфіну.Суд визнав волинянина винуватим у вчиненні цих злочинів та призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі.