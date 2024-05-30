Данія дозволить Україні застосовувати надані нею F-16 для ударів по росії

Данія дозволить Україні застосовувати надані нею F-16 для ударів по росії
Данія дозволятиме застосовувати надані нею винищувачі F-16 для завдання ударів по військових цілях на території росії.

Про це сказав міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Брюсселя, пише LB.ua.

Він відповів ствердно на запитання про те, чи можна буде Україні використовувати передані Данією винищувачі для ударів по об'єктах у росії. Він сказав, що це не є новою позицією.

"Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб було можливо також атакувати військові об'єкти на території агресора", – сказав він.

Позиція Данії відрізняється від її союзниці по коаліції винищувачів Бельгії. Бельгія дозволила застосовувати F-16, які вона вже цьогоріч почне передавати Україні, лише для ударів по окупованій території, але не по росії.

Нагадаємо, що Байден дозволить бити американськими ракетами по території рф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Данія, літаки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Збував бупренорфін: волинянин вісім років відбуватиме покарання за ґратами
Сьогодні, 15:44
У бою на Донеччині обірвалося життя Героя Олександра Григорука з Волині
Сьогодні, 15:44
Данія дозволить Україні застосовувати надані нею F-16 для ударів по росії
Сьогодні, 15:30
Ексклюзив від волинських воїнів: відео знищення ворожого «Граду»
Сьогодні, 15:10
Байден дозволить бити американськими ракетами по території рф
Сьогодні, 14:53
Схожі новини
Міноборони Данії заявило, що Україна отримає перші данські F-16 цього літа Міноборони Данії заявило, що Україна отримає перші данські F-16 цього літа
22 лютий, 16:00
На аеродромі у Криму знищили два літаки МіГ-31 та новітню систему ППО, - ЗМІ На аеродромі у Криму знищили два літаки МіГ-31 та новітню систему ППО, - ЗМІ
16 травень, 11:00
Коли Україна отримає F-16 з Данії Коли Україна отримає F-16 з Данії
14 травень, 01:15
Данія додатково виділить Україні 600 млн євро Данія додатково виділить Україні 600 млн євро
26 квітень, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Дії» скоро з’явиться функція бронювання від мобілізації
Сьогодні, 16:34
 0
Житло, робота, психологічна допомога: як на Волині відбувається інтеграція ВПО
Сьогодні, 16:15
 0
На Волині судитимуть власницю собаки, який покусав 7-річну дівчинку
Сьогодні, 16:00
 0
Навіки 31: на Волині віддали останню шану Герою Юрію Лісниченку
Сьогодні, 15:52
 0
Збував бупренорфін: волинянин вісім років відбуватиме покарання за ґратами
Сьогодні, 15:44
 0
Медіа
відео
1/8