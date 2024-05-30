Данія дозволить Україні застосовувати надані нею F-16 для ударів по росії





Про це сказав міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Брюсселя, пише



Він відповів ствердно на запитання про те, чи можна буде Україні використовувати передані Данією винищувачі для ударів по об'єктах у росії. Він сказав, що це не є новою позицією.



"Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб було можливо також атакувати військові об'єкти на території агресора", – сказав він.



Позиція Данії відрізняється від її союзниці по коаліції винищувачів Бельгії. Бельгія дозволила застосовувати F-16, які вона вже цьогоріч почне передавати Україні, лише для ударів по окупованій території, але не по росії.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Данія дозволятиме застосовувати надані нею винищувачі F-16 для завдання ударів по військових цілях на території росії.Про це сказав міністр закордонних справпід час візиту до Брюсселя, пише LB.ua Він відповів ствердно на запитання про те, чи можна буде Україні використовувати передані Данією винищувачі для ударів по об'єктах у росії. Він сказав, що це не є новою позицією."Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб було можливо також атакувати військові об'єкти на території агресора", – сказав він.Позиція Данії відрізняється від її союзниці по коаліції винищувачів Бельгії. Бельгія дозволила застосовувати F-16, які вона вже цьогоріч почне передавати Україні, лише для ударів по окупованій території, але не по росії.Нагадаємо, що Байден дозволить бити американськими ракетами по території рф

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