Байден дозволить бити американськими ракетами по території рф

Байден дозволить бити американськими ракетами по території рф
Джо Байден наближається до того, щоб дати дозвіл Україні бити по росії американською зброєю.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

The New York Times з посиланням на радників Байдена пише, що зміна його позиції «неминуча».

Але якщо це станеться, то лідер США накладе певні обмеження — не бити по обʼєктах критичної інфраструктури в далекому тилу, а атакувати лише військові цілі в межах кордонів рф, звідки окупаційні війська атакують Україну.

Швидше за все, Байден офіційно ніколи не оголосить про дозвіл. Американські ракети і снаряди просто почнуть падати в росії.

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Теги: США, Джо Байден
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