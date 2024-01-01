Байден дозволить бити американськими ракетами по території рф
Сьогодні, 14:53
Джо Байден наближається до того, щоб дати дозвіл Україні бити по росії американською зброєю.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
The New York Times з посиланням на радників Байдена пише, що зміна його позиції «неминуча».
Але якщо це станеться, то лідер США накладе певні обмеження — не бити по обʼєктах критичної інфраструктури в далекому тилу, а атакувати лише військові цілі в межах кордонів рф, звідки окупаційні війська атакують Україну.
Швидше за все, Байден офіційно ніколи не оголосить про дозвіл. Американські ракети і снаряди просто почнуть падати в росії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
The New York Times з посиланням на радників Байдена пише, що зміна його позиції «неминуча».
Але якщо це станеться, то лідер США накладе певні обмеження — не бити по обʼєктах критичної інфраструктури в далекому тилу, а атакувати лише військові цілі в межах кордонів рф, звідки окупаційні війська атакують Україну.
Швидше за все, Байден офіційно ніколи не оголосить про дозвіл. Американські ракети і снаряди просто почнуть падати в росії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Байден дозволить бити американськими ракетами по території рф
Сьогодні, 14:53
Ru-пропаганда вкотре зганьбилася на недолугому фейку
Сьогодні, 14:33
СБУ та ФБР ліквідували міжнародну мережу хакерів у 8 країнах
Сьогодні, 13:43