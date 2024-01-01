Байден дозволить бити американськими ракетами по території рф

наближається до того, щоб дати дозвіл Україні бити по росії американською зброєю.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.The New York Times з посиланням на радників Байдена пише, щоАле якщо це станеться, то лідер США накладе певні обмеження — не бити по обʼєктах критичної інфраструктури в далекому тилу, а атакувати лише військові цілі в межах кордонів рф, звідки окупаційні війська атакують Україну.Швидше за все, Байден офіційно ніколи не оголосить про дозвіл. Американські ракети і снаряди просто почнуть падати в росії.