Ru-пропаганда вкотре зганьбилася на недолугому фейку

Ворожі TG-канали опублікували відеозапис від імені Інституту вивчення війни (ISW), в якому аналітики центру буцімто «знайшли нову причину неефективного контрнаступу української армії — лудоманію» (залежність від онлайнових ігор).Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.Також у відеозаписі та у дописах російських пропагандистів надається «статистика» українських втрат від російських дронів через ігрову залежність.Насправді відео є фейковим, оскільки на офіційних сторінках ISW відеозапис на зазначену тему відсутній. Відповідно, статистика та інформація, які містяться в ньому, також не відповідають дійсності та були«Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації», - підкреслили у центрі.