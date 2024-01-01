Росіяни запустили фейк про відставку Умєрова

Інформація про відставкуз посади міністра оборони, а також зміни в уряді – фейк.Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.В українському інформаційному просторі поширюється інформація, що найближчим часом «відбудеться відставка Рустема Умєрова з посади Міністра оборони України».Повідомляється, що буцімто він має обійняти посаду Міністра інфраструктури України замістьЦентр верифікував інформацію у відповідних структур та зазначає, що ця інформація не відповідає дійсності.Важливо дуже обережно працювати з. Від цього залежить безпека держави.