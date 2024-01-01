Росіяни запустили фейк про відставку Умєрова
Сьогодні, 17:59
Інформація про відставку Рустема Умєрова з посади міністра оборони, а також зміни в уряді – фейк.
Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.
В українському інформаційному просторі поширюється інформація, що найближчим часом «відбудеться відставка Рустема Умєрова з посади Міністра оборони України».
Повідомляється, що буцімто він має обійняти посаду Міністра інфраструктури України замість Олександра Кубракова.
Центр верифікував інформацію у відповідних структур та зазначає, що ця інформація не відповідає дійсності.
Важливо дуже обережно працювати з інформацією, яка стосується Сил оборони. Від цього залежить безпека держави.
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Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.
В українському інформаційному просторі поширюється інформація, що найближчим часом «відбудеться відставка Рустема Умєрова з посади Міністра оборони України».
Повідомляється, що буцімто він має обійняти посаду Міністра інфраструктури України замість Олександра Кубракова.
Центр верифікував інформацію у відповідних структур та зазначає, що ця інформація не відповідає дійсності.
Важливо дуже обережно працювати з інформацією, яка стосується Сил оборони. Від цього залежить безпека держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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