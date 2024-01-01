Війна обірвала життя волинянина Олександра Муковського

Війна обірвала життя волинянина Олександра Муковського
У боях із російськими загарбниками загинув мешканець селища Маневичі на Волині Олександр Муковський.

Про це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

За словами посадовця, невимовний жаль огортає кожного, коли надходить звістка про втрати на фронті. Підтвердилося, що в жорстоких боях з агресором смертю хоробрих загинув маневичанин Муковський Олександр Іванович.

«Мирний житель, хороший син, надійний і добрий чоловік, турботливий тато став на захист країни, рідного краю. Схиляємо низько в пошані і молитві голови перед світлою пам’яттю Героя. Висловлюю щирі слова співчуття мамі Надії Петрівні, дружині Валентині Іванівні, донечкам Юлії і Вікторії. Солдату Олександру Івановичу вічна пам'ять! Слава Герою!» - зазначив Гаврилюк.
Війна обірвала життя волинянина Олександра Муковського

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Теги: загиблі, війна
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