Війна обірвала життя волинянина Олександра Муковського

Олександр Муковський.



Про це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.



За словами посадовця, невимовний жаль огортає кожного, коли надходить звістка про втрати на фронті. Підтвердилося, що в жорстоких боях з агресором смертю хоробрих загинув маневичанин Муковський Олександр Іванович.



«Мирний житель, хороший син, надійний і добрий чоловік, турботливий тато став на захист країни, рідного краю. Схиляємо низько в пошані і молитві голови перед світлою пам’яттю Героя. Висловлюю щирі слова співчуття мамі Надії Петрівні, дружині Валентині Іванівні, донечкам Юлії і Вікторії. Солдату Олександру Івановичу вічна пам'ять! Слава Герою!» - зазначив Гаврилюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях із російськими загарбниками загинув мешканець селища Маневичі на ВолиніПро це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний головаЗа словами посадовця, невимовний жаль огортає кожного, коли надходить звістка про втрати на фронті. Підтвердилося, що в жорстоких боях з агресором смертю хоробрих загинув маневичанин Муковський Олександр Іванович.«Мирний житель, хороший син, надійний і добрий чоловік, турботливий тато став на захист країни, рідного краю. Схиляємо низько в пошані і молитві голови перед світлою пам’яттю Героя. Висловлюю щирі слова співчуття мамі, дружині, донечкам. Солдату Олександру Івановичу вічна пам'ять! Слава Герою!» - зазначив Гаврилюк.

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