Розклад святкових богослужінь у храмах Луцька на Страсний тиждень і Великдень









Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24)



2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері



07:30 – літургія

17:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових



3 травня. Велика П’ятниця



13:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці



4 травня. Велика Субота



08:00 – літургія

12:00-19:00 – освячення пасок

23:30 – полуношниця



5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень



00:00 – Пасхальна рання та літургія

13:00 – велика вечірня



Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1)



2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері



07:00 – літургія (сповідь, причастя)

09:00 – літургія (сповідь, причастя)

17:00 – чин омовіння ніг. Рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових



3 травня. Велика П’ятниця



07:00 – Царські часи

11:00 – загальноміський Страсний хресний хід від Братського хрестовоздвиженського храму до Свято-Троїцького собору, вечірня з винесенням святої плащаниці

17:00 – Єрусалимська рання



4 травня. Велика Субота



07:00 – літургія (сповідь, причастя)

09:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида

12:00-21:00 – освячення освячення пасхальних страв

23:30 – полуношниця



5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень



00:00 – Хресний хід, рання, літургія, освячення пасхальних страв

07:00 – літургія, освячення освячення пасхальних страв

17:00 – вечірня



Свято-Миколаївський храм (Володимирська, 104 Д)



2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері



08:00 – сповідь і літургія св. Василія Великого

18:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових

3 травня. Велика П’ятниця



14:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці

19:00 – Єрусалимська рання з похованням святої Плащаниці



4 травня. Велика Субота



08:00 – сповідь і літургія св. Василія Великого

11:00-17:00 – освячення пасхальних приношень

22:00 – читання Діянь Святих Апостолів

23:45 – полуношниця

00:00 - Пасхальна рання, літургія, хресний хід та освячення приношень



5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень



17:00 – Пасхальна вечірня та рання

Луцький монастир Святого Василія Великого (вул. Карпенка-Карого, 5)



2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері



08:00 – вечіня з літургією св. Василія Великого

18:00 – літургія

19:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових



3 травня. Велика П’ятниця



10:00 – Царські часи

12:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці

17:00 – Єрусалимська рання



4 травня. Велика Субота



09:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого

15:00-20:00 – благословення пасок та інших страв



5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень



07:30 – надгробне

08:00 – Пасхальна рання

09:00 – літургія, освячення пасок

11:00 – літургія, освячення пасок



Додамо, що у середу, 1 травня, на сторінці Волинської єпархії ПЦУ анонсували загальноміський страсний хресний хід, що відбудеться у Велику п’ятницю. Розпочнеться він об 11:00 від Хрестовоздвиженської церкви, а далі маршрут із 12 зупинками пролягатиме до кафедрального собору Святої Трійці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 5 травня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Богослужіння у греко-католицьких церквах і храмах ПЦУ будуть проводити з урахуванням обмежень, що діють під час комендантської години. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь із 2 по 5 травня у храмах Луцька.Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері07:30 – літургія17:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей ХристовихВелика П’ятниця13:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці08:00 – літургія12:00-19:00 – освячення пасок23:30 – полуношниця00:00 – Пасхальна рання та літургія13:00 – велика вечірня07:00 – літургія (сповідь, причастя)09:00 – літургія (сповідь, причастя)17:00 – чин омовіння ніг. Рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових07:00 – Царські часи11:00 – загальноміський Страсний хресний хід від Братського хрестовоздвиженського храму до Свято-Троїцького собору, вечірня з винесенням святої плащаниці17:00 – Єрусалимська рання07:00 – літургія (сповідь, причастя)09:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида12:00-21:00 – освячення освячення пасхальних страв23:30 – полуношниця00:00 – Хресний хід, рання, літургія, освячення пасхальних страв07:00 – літургія, освячення освячення пасхальних страв17:00 – вечірня08:00 – сповідь і літургія св. Василія Великого18:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових3 травня. Велика П’ятниця14:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці19:00 – Єрусалимська рання з похованням святої Плащаниці08:00 – сповідь і літургія св. Василія Великого11:00-17:00 – освячення пасхальних приношень22:00 – читання Діянь Святих Апостолів23:45 – полуношниця00:00 - Пасхальна рання, літургія, хресний хід та освячення приношень17:00 – Пасхальна вечірня та ранняЛуцький монастир Святого Василія Великого (вул. Карпенка-Карого, 5)08:00 – вечіня з літургією св. Василія Великого18:00 – літургія19:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових10:00 – Царські часи12:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці17:00 – Єрусалимська рання09:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого15:00-20:00 – благословення пасок та інших страв07:30 – надгробне08:00 – Пасхальна рання09:00 – літургія, освячення пасок11:00 – літургія, освячення пасокДодамо, що у середу, 1 травня, на сторінці Волинської єпархії ПЦУ анонсували загальноміський страсний хресний хід, що відбудеться у Велику п’ятницю. Розпочнеться він об 11:00 від Хрестовоздвиженської церкви, а далі маршрут із 12 зупинками пролягатиме до кафедрального собору Святої Трійці.

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