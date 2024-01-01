У Луцьку знайшли мертвим юнака, якого шукали декілька місяців
Сьогодні, 17:06
Мертвим у річці Стир виявили 21-річного лучанина Олександра Цвєткова, якого поліція розшукувала ще з початку січня цього року.
Про це пише «Конкурент» з посиланням на секторі комунікації поліції Волині.
Як відомо, про те, що хлопець пішов з дому, рідні заявили у правоохоронні органи через кілька днів, а саме 5 січня. Хлопця зафіксували камери спостереження, як він рухався в сторону річки Стир на вулиці Набережна, що у Луцьку. Тоді ж поліція знайшла на березі чоловічий одяг.
А вже в кінці березня водолази-рятувальники виявили тіло хлопця в Стиру поблизу с.Дубище Луцького району. Труп відправили на експертизу, а нині поліція підтвердила, що потопельником виявився 21-річний Олександр Цвєтков.
Батько опізнав тіло за певними частинами і елементами – сережкою у вусі. Тіло дуже сильно змінилось, почало гнити в воді. Судово-медична експертиза підтвердила смерть через утоплення.
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Про це пише «Конкурент» з посиланням на секторі комунікації поліції Волині.
Як відомо, про те, що хлопець пішов з дому, рідні заявили у правоохоронні органи через кілька днів, а саме 5 січня. Хлопця зафіксували камери спостереження, як він рухався в сторону річки Стир на вулиці Набережна, що у Луцьку. Тоді ж поліція знайшла на березі чоловічий одяг.
А вже в кінці березня водолази-рятувальники виявили тіло хлопця в Стиру поблизу с.Дубище Луцького району. Труп відправили на експертизу, а нині поліція підтвердила, що потопельником виявився 21-річний Олександр Цвєтков.
Батько опізнав тіло за певними частинами і елементами – сережкою у вусі. Тіло дуже сильно змінилось, почало гнити в воді. Судово-медична експертиза підтвердила смерть через утоплення.
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