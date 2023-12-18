Колишній боєць пішки прийшов до Луцька з Івано-Франківська, щоб зібрати гроші військовим

Петро Скрипка. Чоловік звільнився зі служби через хворобу, але продовжує допомагати війську, організовуючи піші марафони.



Волонтер до Луцька дійшов пішки з Івано-Франківська.



"Я це роблю, щоб підтримати наших військових. Щоб показати людям, що незважаючи навіть на якісь вади зі здоров’ям, можна не здаватися, а робити все для нашої перемоги", — говорить волонтер.



Зараз Петро Скрипка збирає на сотню FPV-дронів для військових на передовій.



Чоловік каже, що був комісований з армії через розсіяний склероз. Тепер допомагає війську, як волонтер. Під час двох попередніх "марафонів добра" зібрав 2,5 мільйони гривень.



"Більшість вже знає про нас. Рідко такі люди зустрічаються, які не знають. Але вони все одно зупиняються, цікавляться, підтримують. Донати приходять через інтернет, бо я веду постійну трансляцію піших акцій в соцмережах і в мене там зафіксований номер карточки. Також поступають донати готівкою", — каже Петро Скрипка.



Волонтера Петра у пішому поході супроводжує Роман із Галича. Минулого марафону хлопець долучався разом з мамою.



"В мене дядько служив в 72 бригаді й 9 березня 2022 року він втратив кінцівку. Мотивують отакі хлопці, які захищають нас на передовій. Хочеться їх якось підтримати й допомогти", — розповідає Роман.



Учасники пішого марафону ночують у наметі, який носять із собою. "Є де брати енергію, натхнення. Достатньо лише подивитися на наших військових, які, не дивлячись на жодні погодні умови, стоять, захищають нас", — каже Петро Скрипка.



Скільки триватиме марафон – Петро Скрипка не прогнозує. Попереду у волонтера — міста Рівне, Житомир, Київ, Полтава, Харків, Дніпро. Колишній боєць має також велике бажання відвідати Миколаїв та Одесу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 травня з Луцька до Рівного вирушив колишній боєць 3-ї штурмової бригади. Чоловік звільнився зі служби через хворобу, але продовжує допомагати війську, організовуючи піші марафони.Волонтер до Луцька дійшов пішки з Івано-Франківська. Суспільному він розповів: під час походів збирає гроші на потреби різних підрозділів."Я це роблю, щоб підтримати наших військових. Щоб показати людям, що незважаючи навіть на якісь вади зі здоров’ям, можна не здаватися, а робити все для нашої перемоги", — говорить волонтер.Зараз Петро Скрипка збирає на сотню FPV-дронів для військових на передовій.Чоловік каже, що був комісований з армії через розсіяний склероз. Тепер допомагає війську, як волонтер. Під час двох попередніх "марафонів добра" зібрав 2,5 мільйони гривень."Більшість вже знає про нас. Рідко такі люди зустрічаються, які не знають. Але вони все одно зупиняються, цікавляться, підтримують. Донати приходять через інтернет, бо я веду постійну трансляцію піших акцій в соцмережах і в мене там зафіксований номер карточки. Також поступають донати готівкою", — каже Петро Скрипка.Волонтера Петра у пішому поході супроводжуєіз Галича. Минулого марафону хлопець долучався разом з мамою."В мене дядько служив в 72 бригаді й 9 березня 2022 року він втратив кінцівку. Мотивують отакі хлопці, які захищають нас на передовій. Хочеться їх якось підтримати й допомогти", — розповідає Роман.Учасники пішого марафону ночують у наметі, який носять із собою. "Є де брати енергію, натхнення. Достатньо лише подивитися на наших військових, які, не дивлячись на жодні погодні умови, стоять, захищають нас", — каже Петро Скрипка.Скільки триватиме марафон – Петро Скрипка не прогнозує. Попереду у волонтера — міста Рівне, Житомир, Київ, Полтава, Харків, Дніпро. Колишній боєць має також велике бажання відвідати Миколаїв та Одесу.

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