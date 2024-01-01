У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Василем Матюком

У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Василем Матюком
2 травня у Луцьку відбудеться прощання з Василем Матюком.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У четвер, 2 травня, об 11.00 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Матюка Василя Васильовича (23.04.1975 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 29 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Василем Матюком
Сьогодні, 16:10
На Волині завтра прощатимуться з полеглим Героєм із Херсонщини
Сьогодні, 16:00
Біля Центрального ринку в Луцьку – аварія
Сьогодні, 15:29
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова
Сьогодні, 15:12
Цьогорічний квітень на Волині – один із найтепліших в історії
Сьогодні, 14:53
Схожі новини
Під Очеретиним на Донеччині загинув Герой з Волині Іван Толочко Під Очеретиним на Донеччині загинув Герой з Волині Іван Толочко
Сьогодні, 12:30
На Волині попрощались з Героєм Олександром Омельчуком. ФОТО На Волині попрощались з Героєм Олександром Омельчуком. ФОТО
30 квітень, 16:14
На війні зупинилось серце Героя з Волині Ігоря Стецюка На війні зупинилось серце Героя з Волині Ігоря Стецюка
30 квітень, 13:00
На Волині рідним полеглих Героїв вручили їхні посмертні ордени На Волині рідним полеглих Героїв вручили їхні посмертні ордени
30 квітень, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Василем Матюком
Сьогодні, 16:10
 0
На Волині завтра прощатимуться з полеглим Героєм із Херсонщини
Сьогодні, 16:00
 0
Біля Центрального ринку в Луцьку – аварія
Сьогодні, 15:29
 0
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова
Сьогодні, 15:12
 0
Цьогорічний квітень на Волині – один із найтепліших в історії
Сьогодні, 14:53
 0
Медіа
відео
1/8