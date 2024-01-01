У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Василем Матюком





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У четвер, 2 травня, об 11.00 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Матюка Василя Васильовича (23.04.1975 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 29 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 травня у Луцьку відбудеться прощання з Василем Матюком Про це повідомили у Луцькій міській раді.У четвер, 2 травня, об 11.00 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Матюка Василя Васильовича (23.04.1975 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 29 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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