Україна отримала дозвіл від деяких партнерів бити західною зброєю по рф, - МЗС Латвії





Про це заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже, повідомляє



За її словами, західні партнери передають Україні зброю із домовленістю, що вона не буде використовуватись для ударів по території росії. Але на думку Браже, такий підхід може змінитися, і навіть більше - вона вважає, що він уже змінюється.



На питання журналіста, чи є країни, які дозволяють Україні бити по території росії вона відповіла схвально.



"Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень", – сказала глава МЗС Латвії.



Водночас вона заявила, що це не та інформацію, яку слід оголошувати публічно.



"Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне - вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", - сказала Браже.



У 2022 році росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Тоді значна кількість західних країн надавали Україні озброєння для того, щоб протистояти загарбникам. Однією з умов передачі військової техніки та ракет була умова - Україна не може використовувати їх для атак по території росії.



Водночас у серпні 2023 року колишній секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна немає заборон бити по рф зброєю власного виробництва.



"У нас є домовленості з партнерами, що ми не використовуємо їхню зброю для ударів по території рф, щоб їх не звинувачували у причетності до війни, яку розв’язала рф, але це не розповсюджується на зброю, яку виробляє наш ВПК", - сказав тоді Данілов.



А вже у лютого 2024 року Єнс Столтенберг в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що Україна має право завдавати ударів по "російських військових цілях за межами України" відповідно до міжнародного права. Він сказав, що кожен партнер України сам вирішує чи мають бути обмеження щодо використання наданого озброєння.



Так, з початку 2024 року у росії почастішали атаки на нафтопереробні заводи. Як неодноразово писало РБК-Україна, часто ці атаки були спецоперацією українських військових.



Такі атаки на НПЗ також викликали суперечки між партнерами України. Адже деякі країни побоювались, що це може призвести до загострення конфлікту, або зростання цін на бензин на міжнародному ринку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Західні партнери вже передали Україні озброєння, яке не має обмежень щодо ударів по території російської федерації.Про це заявила міністр закордонних справ Латвії, повідомляє РБК-Україна За її словами, західні партнери передають Україні зброю із домовленістю, що вона не буде використовуватись для ударів по території росії. Але на думку Браже, такий підхід може змінитися, і навіть більше - вона вважає, що він уже змінюється.На питання журналіста, чи є країни, які дозволяють Україні бити по території росії вона відповіла схвально."Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень", – сказала глава МЗС Латвії.Водночас вона заявила, що це не та інформацію, яку слід оголошувати публічно."Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне - вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", - сказала Браже.У 2022 році росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Тоді значна кількість західних країн надавали Україні озброєння для того, щоб протистояти загарбникам. Однією з умов передачі військової техніки та ракет була умова - Україна не може використовувати їх для атак по території росії.Водночас у серпні 2023 року колишній секретар РНБОзаявляв, що Україна немає заборон бити по рф зброєю власного виробництва."У нас є домовленості з партнерами, що ми не використовуємо їхню зброю для ударів по території рф, щоб їх не звинувачували у причетності до війни, яку розв’язала рф, але це не розповсюджується на зброю, яку виробляє наш ВПК", - сказав тоді Данілов.А вже у лютого 2024 рокув одному зі своїх інтерв'ю заявив, що Україна має право завдавати ударів по "російських військових цілях за межами України" відповідно до міжнародного права. Він сказав, що кожен партнер України сам вирішує чи мають бути обмеження щодо використання наданого озброєння.Так, з початку 2024 року у росії почастішали атаки на нафтопереробні заводи. Як неодноразово писало РБК-Україна, часто ці атаки були спецоперацією українських військових.Такі атаки на НПЗ також викликали суперечки між партнерами України. Адже деякі країни побоювались, що це може призвести до загострення конфлікту, або зростання цін на бензин на міжнародному ринку.

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