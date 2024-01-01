На Волині завтра прощатимуться з полеглим Героєм із Херсонщини

полеглого військовослужбовця Володимира Стародубця із Херсонщини.



Про це у фейсбуці інформує Прилісненська громада.



Зустріч та поховання загиблого військового Стародубця Володимира відбудеться завтра.



«О 10:30 просимо жителів села Прилісне та Городок вийти зустріти з квітами Володимира Петровича», - зазначили у громаді.



Далі скорботний кортеж рушить в село Городок до місцевого храму для проведення панахиди. Опісля цього відбудеться поховання на місцевому кладовищі.



«Вічна пам'ять Герою», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Прилісненській громаді на Волині завтра, 2 травня, проведуть в останню путьіз Херсонщини.Про це у фейсбуці інформує Прилісненська громада.Зустріч та поховання загиблого військового Стародубця Володимира відбудеться завтра.«О 10:30 просимо жителів села Прилісне та Городок вийти зустріти з квітами Володимира Петровича», - зазначили у громаді.Далі скорботний кортеж рушить в село Городок до місцевого храму для проведення панахиди. Опісля цього відбудеться поховання на місцевому кладовищі.«Вічна пам'ять Герою», - йдеться у повідомленні.

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