На Волині завтра прощатимуться з полеглим Героєм із Херсонщини
Сьогодні, 16:00
У Прилісненській громаді на Волині завтра, 2 травня, проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Володимира Стародубця із Херсонщини.
Про це у фейсбуці інформує Прилісненська громада.
Зустріч та поховання загиблого військового Стародубця Володимира відбудеться завтра.
«О 10:30 просимо жителів села Прилісне та Городок вийти зустріти з квітами Володимира Петровича», - зазначили у громаді.
Далі скорботний кортеж рушить в село Городок до місцевого храму для проведення панахиди. Опісля цього відбудеться поховання на місцевому кладовищі.
«Вічна пам'ять Герою», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці інформує Прилісненська громада.
Зустріч та поховання загиблого військового Стародубця Володимира відбудеться завтра.
«О 10:30 просимо жителів села Прилісне та Городок вийти зустріти з квітами Володимира Петровича», - зазначили у громаді.
Далі скорботний кортеж рушить в село Городок до місцевого храму для проведення панахиди. Опісля цього відбудеться поховання на місцевому кладовищі.
«Вічна пам'ять Герою», - йдеться у повідомленні.
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