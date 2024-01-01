Біля Центрального ринку в Луцьку – аварія

Біля Центрального ринку в Луцьку – аварія
На вулиці Глушець неподалік Центрального ринку у Луцьку сьогодні, 1 травня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це пише Конкурент.

Аварія сталася зранку 1 травня на вулиці Глушець. На місці працювала поліція.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, ніхто з водіїв не постраждав, а на винуватця склали постанову.

«Попередньо патрульні складають протокол за статтею 124. Два автомобілі – Renault Master та Fiat – рухались у попутному напрямку. Fiat хотів здійснити розворот й порушив вимогу знаку 4.1, внаслідок чого здійснив зіткнення із транспортним засобом Renault Master. Два транспортних засоби отримали механічні пошкодження. Усі водії були твересі. На винуватця ДТП складається ще постанова за ч. 1 ст. 122 КУпАП», – кажуть правоохоронці.

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Теги: ДТП, Луцьк
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