Цьогорічний квітень на Волині – один із найтепліших в історії
Сьогодні, 14:53
За даними спостережень метеостанцій області, середньомісячна температура в квітні по Волинській області склала +11,6°, що вище кліматичної норми на 2,6°С.
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Цьогорічний квітень став третім найтеплішим у рейтингу з 1947 року. Випереджають його квітні 2000 та 2018 років із середніми температурами 12,0°С та 13,4°С відповідно.
Найхолодніше було 23 квітня, коли мінімальна температура повітря знижувалась від 1°С тепла до 2°С морозу.
Найтепліше – 9-10 квітня, коли максимальна температура після полудня досягла 26-27°С тепла. Усього за квітень було зафіксовано 6 температурних рекордів.
Опадів по області випало від 28 до 47 мм, що становить 78-100% місячної норми. Найбільше опадів зафіксовано по метеостанції Любешів та Ковель - 58-67 мм (141-172% норми).
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Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Цьогорічний квітень став третім найтеплішим у рейтингу з 1947 року. Випереджають його квітні 2000 та 2018 років із середніми температурами 12,0°С та 13,4°С відповідно.
Найхолодніше було 23 квітня, коли мінімальна температура повітря знижувалась від 1°С тепла до 2°С морозу.
Найтепліше – 9-10 квітня, коли максимальна температура після полудня досягла 26-27°С тепла. Усього за квітень було зафіксовано 6 температурних рекордів.
Опадів по області випало від 28 до 47 мм, що становить 78-100% місячної норми. Найбільше опадів зафіксовано по метеостанції Любешів та Ковель - 58-67 мм (141-172% норми).
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