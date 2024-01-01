Цьогорічний квітень на Волині – один із найтепліших в історії

За даними спостережень метеостанцій області, середньомісячна температура в квітні по Волинській області склала +11,6°, що вище кліматичної норми на 2,6°С.Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.Цьогорічний квітень став третім найтеплішим у рейтингу з 1947 року. Випереджають його квітні 2000 та 2018 років із середніми температурами 12,0°С та 13,4°С відповідно.Найхолодніше було 23 квітня, коли мінімальна температура повітря знижувалась від 1°С тепла до 2°С морозу.Найтепліше – 9-10 квітня, коли максимальна температура після полудня досягла 26-27°С тепла. Усього за квітень було зафіксовано 6Опадів по області випало від 28 до 47 мм, що становить 78-100% місячної норми. Найбільше опадів зафіксовано по метеостанції Любешів та Ковель - 58-67 мм (141-172% норми).