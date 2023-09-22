У Луцьку зареєстрували п'ятий рекорд у квітні

У Луцьку зареєстрували п'ятий рекорд у квітні
14 квітня у Луцьку синоптики зареєстрували п'ятий температурний рекорд. Стовпчики термометра піднялися вище 22,8°﻿С.

За даними спостережень метеостанції, максимальна температура повітря в Луцьку цього дня становила 22,4°﻿С у 1972 році, пише Суспільне з посиланням на обласний центр з гідрометеорології.

Максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 0,4°﻿С попереднє значення. Це вже п'ятий рекорд, який фіксують синоптики у квітні в обласному центрі Волині.

Попри це за прогнозом синоптиків із 15 квітня волинянам слід очікувати короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря буде 15-16 квітня вночі 5-10°, вдень — 10-15° тепла.

Що відомо про попередні температурні рекорди у Луцьку

8 і 9 квітня синоптики зафіксували у Луцьку також температурні рекорди. 8 квітня синоптики у Луцьку зафіксували черговий рекорд максимальної температури повітря — 25 °﻿С. 9 квітня синоптики зафіксували у Луцьку температурний рекорд. Стовпчики термометра піднялися вище 25,7°﻿С.

10 квітня у Луцьку синоптики зареєстрували третій температурний рекорд. Стовпчики термометра піднялися вище 26,5°﻿С.

2 квітня в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий температурний максимум. Стовпчики термометрів показали +24,5°﻿С. Це був четвертий температурний рекорд поспіль.

До цього синоптики повідомляли, що рекордною температура також була 30 і 31 березня. 30 березня стовпчики термометрів показували +23,5°﻿С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році, тоді було +21,4°﻿С, а 31 березня температура повітря в Луцьку перевищила на 2,9°﻿С рекордне значення 1968 року і склала +24,6°﻿С.

Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.

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Теги: рекорд, температура, Луцьк
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