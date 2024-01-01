Захисники ліквідували ще 770 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали:



особового складу - близько 454420 (+770)

танків - 7180 (+6)

бойових броньованих машин - 13796 (+31)

артилерійських систем - 11593 (+41)

РСЗВ - 1046 (+0)

засоби ППО - 758 (+0)

літаків - 347 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9266 (+31)

крилаті ракети - 2092 (+3)

кораблі / катери - 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 15510 (+51)

спеціальна техніка - 1908 (+3).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія втратила в Україні вже 454 420 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.особового складу - близько 454420 (+770)танків - 7180 (+6)бойових броньованих машин - 13796 (+31)артилерійських систем - 11593 (+41)РСЗВ - 1046 (+0)засоби ППО - 758 (+0)літаків - 347 (+0)гелікоптерів - 325 (+0)БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9266 (+31)крилаті ракети - 2092 (+3)кораблі / катери - 26 (+0)підводні човни - 1 (+0)автомобільної техніки та автоцистерн - 15510 (+51)спеціальна техніка - 1908 (+3).Дані уточнюються.

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