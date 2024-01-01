Захисники ліквідували ще 770 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 770 російських окупантів
Загалом росія втратила в Україні вже 454 420 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 454420 (+770)
танків - 7180 (+6)
бойових броньованих машин - 13796 (+31)
артилерійських систем - 11593 (+41)
РСЗВ - 1046 (+0)
засоби ППО - 758 (+0)
літаків - 347 (+0)
гелікоптерів - 325 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9266 (+31)
крилаті ракети - 2092 (+3)
кораблі / катери - 26 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн - 15510 (+51)
спеціальна техніка - 1908 (+3).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зареєстрували п'ятий рекорд у квітні
Сьогодні, 09:59
ISW порівняв можливості ізраїльської та української ППО відбивати ворожі атаки
Сьогодні, 09:39
Захисники ліквідували ще 770 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
За добу ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, - Генштаб
Сьогодні, 09:02
На Волині з хати роблять московську церкву
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Командувачем ОК «Захід» призначений бригадний генерал Шведюк Командувачем ОК «Захід» призначений бригадний генерал Шведюк
Сьогодні, 10:15
ISW порівняв можливості ізраїльської та української ППО відбивати ворожі атаки ISW порівняв можливості ізраїльської та української ППО відбивати ворожі атаки
Сьогодні, 09:39
За добу ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, - Генштаб За добу ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, - Генштаб
Сьогодні, 09:02
Часів Яр: після втрати позицій в 67 бригаді почалися перевірки та переведення, – УП Часів Яр: після втрати позицій в 67 бригаді почалися перевірки та переведення, – УП
14 квітень, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Командувачем ОК «Захід» призначений бригадний генерал Шведюк
Сьогодні, 10:15
 0
У Луцьку зареєстрували п'ятий рекорд у квітні
Сьогодні, 09:59
 0
ISW порівняв можливості ізраїльської та української ППО відбивати ворожі атаки
Сьогодні, 09:39
 0
Захисники ліквідували ще 770 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
 0
За добу ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, - Генштаб
Сьогодні, 09:02
 0
Медіа
відео
1/8