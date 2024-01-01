Захисники ліквідували ще 770 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
Загалом росія втратила в Україні вже 454 420 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 454420 (+770)
танків - 7180 (+6)
бойових броньованих машин - 13796 (+31)
артилерійських систем - 11593 (+41)
РСЗВ - 1046 (+0)
засоби ППО - 758 (+0)
літаків - 347 (+0)
гелікоптерів - 325 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9266 (+31)
крилаті ракети - 2092 (+3)
кораблі / катери - 26 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн - 15510 (+51)
спеціальна техніка - 1908 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 454420 (+770)
танків - 7180 (+6)
бойових броньованих машин - 13796 (+31)
артилерійських систем - 11593 (+41)
РСЗВ - 1046 (+0)
засоби ППО - 758 (+0)
літаків - 347 (+0)
гелікоптерів - 325 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9266 (+31)
крилаті ракети - 2092 (+3)
кораблі / катери - 26 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн - 15510 (+51)
спеціальна техніка - 1908 (+3).
Дані уточнюються.
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