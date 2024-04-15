ISW порівняв можливості ізраїльської та української ППО відбивати ворожі атаки





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Успіх Ізраїлю в захисті від масованих іранських ракетних ударів і ударів безпілотників з іранської території 13 квітня підкреслює вразливість, яку географічне розташування України і подальше виснаження української системи протиповітряної оборони створюють для українських зусиль щодо захисту від регулярних російських ракетних ударів і ударів безпілотників.



"Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) запустили близько 170 безпілотників Shahed-136/131, 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет по цілях в Ізраїлі в пакеті ударів, подібному до нещодавніх російських ударів по Україні", - йдеться в повідомленні.



У звіті ISW зазначають, що російські війська експериментували з ударами крилатими і балістичними ракетами, а також безпілотниками різних розмірів і комбінацій, і зараз регулярно проводять великі комбіновані удари по цілях в Україні.



Подібний великий комбінований пакет ударів Ірану був значо менш успішним, ніж нещодавні російські удари в Україні, адже ізраїльські засоби ППО перехопили майже всі з приблизно 320 повітряних цілей, за винятком кількох балістичних ракет.



Іранським безпілотникам і ракетам довелося перетнути понад 1000 кілометрів повітряного простору Іраку, Сирії та Йорданії, перш ніж досягти Ізраїлю, що дало Ізраїлю і його союзникам кілька годин на виявлення, відстеження і перехоплення ракет і безпілотників на підльоті до Ізраїлю.



Російські війська запускають безпілотники і ракети з території окупованої України і в безпосередній близькості від неї з території росії, що дало українським ППО лише частину часу, який Ізраїль і його союзники використали для успішного відбиття масованого іранського ракетного і безпілотного удару.



Крім того, Ізраїль має потужну систему протиповітряної оборони, яка відповідає за реагування на потенційні атаки через коротші кордони зі своїми сусідами, Сектором Газа і Західним берегом річки Йордан, в той час як Україна дедалі більше погіршує свої можливості протиповітряної оборони для захисту від ракетних ударів і ударів безпілотників через набагато ширшу лінію фронту в Україні, а також через кордони з Білоруссю і росією.



Україна також наразі не має можливості здійснювати перехоплення літаками "повітря-повітря", як це зробили Ізраїль і його союзники в ніч на 13 квітня. Великі розміри України порівняно з Ізраїлем ускладнюють для України створення щільності протиповітряної оборони, яку має Ізраїль, особливо на тлі постійних затримок з наданням допомоги у сфері безпеки з боку США.



Виснаження засобів протиповітряної оборони, наданих США, внаслідок затримок американської військової допомоги Україні, в поєднанні з удосконаленням російської ударної тактики, призвело до зростання ефективності російської ударної кампанії в Україні.



Без суттєвої і регулярної допомоги Україні у сфері безпеки російські удари загрожують обмежити довгострокові можливості України вести бойові дії і створити оперативні умови для досягнення росією значних переваг на полі бою.



"Україна потребує значної кількості західних систем протиповітряної оборони та винищувачів, здатних перехоплювати безпілотники і ракети, щоб створити об'єднану "парасолю" протиповітряної оборони, яка хоча б віддалено буде такою ж ефективною, як та, яку Ізраїль і його союзники успішно застосували 13 квітня", – зазначають аналітики.



Ударна кампанія росії проти України демонструє, що навіть обмежена кількість успішних ударів балістичними або крилатими ракетами може завдати значної і, ймовірно, довготривалої шкоди енергетичній та іншій інфраструктурі, що підкреслює необхідність ефективної і добре забезпеченої системи протиповітряної оборони, здатної підтримувати високий рівень перехоплення.



Ключові висновки ISW за 14 квітня:



Успіх Ізраїлю в захисті від масованих іранських ракетних ударів і ударів безпілотників з іранської території 13 квітня підкреслює вразливість, яку географічне розташування України і подальше виснаження української системи протиповітряної оборони створюють для українських зусиль щодо захисту від регулярних російських ракетних ударів і ударів безпілотників.



МЗС росії помилково прирівнює широкомасштабні іранські удари по Ізраїлю 13 квітня до ізраїльського удару 1 квітня по офіційних особах КВІР у Дамаску, посилюючи "виправдання" Ірану для ударів 13 квітня.



Російські так звані військові блогери відреагували на іранські удари по Ізраїлю 13 квітня, припустивши, що зростаюча загроза військової ескалації на Близькому Сході, ймовірно, відверне увагу і допомогу Заходу, зокрема США, від України.



Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російське військове командування має намір захопити Часів Яр до так званого "дня перемоги" 9 травня.



За повідомленнями, реструктуризація Західного військового округу на Московський і Ленінградський військові округи, що триває в росії, призводить до зміни зон оперативної відповідальності для російських угруповань військ в Україні.



За повідомленнями, Міністерство оборони Росії звільнило командирів загальновійськової армії та мотострілецького полку, що діють на півдні України, ймовірно, за нездатність відвоювати території, втрачені під час українського контрнаступу влітку-восени 2023 року.



Українські війська просунулися на південь від Кремінної та на південний захід від Донецька, а російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Часого Яру (на захід від Бахмута) та Авдіївки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) порівняли можливості протиповітряної оборони і здатності відбиття ворожих атак Ізраїлю та України, вказавши, що українська ППО виснажена через затримки військової допомоги США.Про це пише Українська правда з посиланням на ISW.Успіх Ізраїлю в захисті від масованих іранських ракетних ударів і ударів безпілотників з іранської території 13 квітня підкреслює вразливість, яку географічне розташування України і подальше виснаження української системи протиповітряної оборони створюють для українських зусиль щодо захисту від регулярних російських ракетних ударів і ударів безпілотників."Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) запустили близько 170 безпілотників Shahed-136/131, 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет по цілях в Ізраїлі в пакеті ударів, подібному до нещодавніх російських ударів по Україні", - йдеться в повідомленні.У звіті ISW зазначають, що російські війська експериментували з ударами крилатими і балістичними ракетами, а також безпілотниками різних розмірів і комбінацій, і зараз регулярно проводять великі комбіновані удари по цілях в Україні.Подібний великий комбінований пакет ударів Ірану був значо менш успішним, ніж нещодавні російські удари в Україні, адже ізраїльські засоби ППО перехопили майже всі з приблизно 320 повітряних цілей, за винятком кількох балістичних ракет.Іранським безпілотникам і ракетам довелося перетнути понад 1000 кілометрів повітряного простору Іраку, Сирії та Йорданії, перш ніж досягти Ізраїлю, що дало Ізраїлю і його союзникам кілька годин на виявлення, відстеження і перехоплення ракет і безпілотників на підльоті до Ізраїлю.Російські війська запускають безпілотники і ракети з території окупованої України і в безпосередній близькості від неї з території росії, що дало українським ППО лише частину часу, який Ізраїль і його союзники використали для успішного відбиття масованого іранського ракетного і безпілотного удару.Крім того, Ізраїль має потужну систему протиповітряної оборони, яка відповідає за реагування на потенційні атаки через коротші кордони зі своїми сусідами, Сектором Газа і Західним берегом річки Йордан, в той час як Україна дедалі більше погіршує свої можливості протиповітряної оборони для захисту від ракетних ударів і ударів безпілотників через набагато ширшу лінію фронту в Україні, а також через кордони з Білоруссю і росією.Україна також наразі не має можливості здійснювати перехоплення літаками "повітря-повітря", як це зробили Ізраїль і його союзники в ніч на 13 квітня. Великі розміри України порівняно з Ізраїлем ускладнюють для України створення щільності протиповітряної оборони, яку має Ізраїль, особливо на тлі постійних затримок з наданням допомоги у сфері безпеки з боку США.Виснаження засобів протиповітряної оборони, наданих США, внаслідок затримок американської військової допомоги Україні, в поєднанні з удосконаленням російської ударної тактики, призвело до зростання ефективності російської ударної кампанії в Україні.Без суттєвої і регулярної допомоги Україні у сфері безпеки російські удари загрожують обмежити довгострокові можливості України вести бойові дії і створити оперативні умови для досягнення росією значних переваг на полі бою."Україна потребує значної кількості західних систем протиповітряної оборони та винищувачів, здатних перехоплювати безпілотники і ракети, щоб створити об'єднану "парасолю" протиповітряної оборони, яка хоча б віддалено буде такою ж ефективною, як та, яку Ізраїль і його союзники успішно застосували 13 квітня", – зазначають аналітики.Ударна кампанія росії проти України демонструє, що навіть обмежена кількість успішних ударів балістичними або крилатими ракетами може завдати значної і, ймовірно, довготривалої шкоди енергетичній та іншій інфраструктурі, що підкреслює необхідність ефективної і добре забезпеченої системи протиповітряної оборони, здатної підтримувати високий рівень перехоплення.Успіх Ізраїлю в захисті від масованих іранських ракетних ударів і ударів безпілотників з іранської території 13 квітня підкреслює вразливість, яку географічне розташування України і подальше виснаження української системи протиповітряної оборони створюють для українських зусиль щодо захисту від регулярних російських ракетних ударів і ударів безпілотників.МЗС росії помилково прирівнює широкомасштабні іранські удари по Ізраїлю 13 квітня до ізраїльського удару 1 квітня по офіційних особах КВІР у Дамаску, посилюючи "виправдання" Ірану для ударів 13 квітня.Російські так звані військові блогери відреагували на іранські удари по Ізраїлю 13 квітня, припустивши, що зростаюча загроза військової ескалації на Близькому Сході, ймовірно, відверне увагу і допомогу Заходу, зокрема США, від України.Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковникповідомив, що російське військове командування має намір захопити Часів Яр до так званого "дня перемоги" 9 травня.За повідомленнями, реструктуризація Західного військового округу на Московський і Ленінградський військові округи, що триває в росії, призводить до зміни зон оперативної відповідальності для російських угруповань військ в Україні.За повідомленнями, Міністерство оборони Росії звільнило командирів загальновійськової армії та мотострілецького полку, що діють на півдні України, ймовірно, за нездатність відвоювати території, втрачені під час українського контрнаступу влітку-восени 2023 року.Українські війська просунулися на південь від Кремінної та на південний захід від Донецька, а російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Часого Яру (на захід від Бахмута) та Авдіївки.

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