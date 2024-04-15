Командувачем ОК «Захід» призначений бригадний генерал Шведюк
Сьогодні, 10:15
Командувачем військ оперативного командування "Захід" призначено бригадного генерала Володимира Шведюка.
Про це пише Українська правда з посиланням на звернення Шведюка на сторінці ОК "Захід".
"Шановні офіцери, сержанти, солдати! Відсьогодні, маю за честь очолити, без перебільшень, одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
Він подякував командуванню за довіру, назвав це "великою честю і привілеєм".
За словами Шведюка, він прагне до того, щоб командування ОК "Захід" стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності. "Разом ми зміцнимо нашу обороноздатність і продемонструємо непохитну відданість захисту нашої країни. Нам немає іншого вибору, як перемогти. І ми це зробимо", - зазначив він.
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Про це пише Українська правда з посиланням на звернення Шведюка на сторінці ОК "Захід".
"Шановні офіцери, сержанти, солдати! Відсьогодні, маю за честь очолити, без перебільшень, одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
Він подякував командуванню за довіру, назвав це "великою честю і привілеєм".
За словами Шведюка, він прагне до того, щоб командування ОК "Захід" стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності. "Разом ми зміцнимо нашу обороноздатність і продемонструємо непохитну відданість захисту нашої країни. Нам немає іншого вибору, як перемогти. І ми це зробимо", - зазначив він.
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