Командувачем ОК «Захід» призначений бригадний генерал Шведюк

Володимира Шведюка.



Про це пише



"Шановні офіцери, сержанти, солдати! Відсьогодні, маю за честь очолити, без перебільшень, одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.



Він подякував командуванню за довіру, назвав це "великою честю і привілеєм".



За словами Шведюка, він прагне до того, щоб командування ОК "Захід" стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності. "Разом ми зміцнимо нашу обороноздатність і продемонструємо непохитну відданість захисту нашої країни. Нам немає іншого вибору, як перемогти. І ми це зробимо", - зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувачем військ оперативного командування "Захід" призначено бригадного генералаПро це пише Українська правда з посиланням на звернення Шведюка на сторінці ОК "Захід"."Шановні офіцери, сержанти, солдати! Відсьогодні, маю за честь очолити, без перебільшень, одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.Він подякував командуванню за довіру, назвав це "великою честю і привілеєм".За словами Шведюка, він прагне до того, щоб командування ОК "Захід" стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності. "Разом ми зміцнимо нашу обороноздатність і продемонструємо непохитну відданість захисту нашої країни. Нам немає іншого вибору, як перемогти. І ми це зробимо", - зазначив він.

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