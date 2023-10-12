На Житомирщині гроза стала причиною знеструмлення 16 населених пунктів

На Житомирщині гроза стала причиною знеструмлення 16 населених пунктів
На Житомирщині гроза стала причиною знеструмлення 16 населених пунктів.

Про це повідомила Житомирська ОВА, передає Укрінформ.

"Гроза спричинила знеструмлення на Житомирщині. Станом на вечір неділі, 14 квітня, через погодні умови без електроенергії залишились абоненти Хорошівського РЕМ – знеструмлено 16 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що енергетики працюють над відновленням електропостачання, щоб якнайшвидше подати напругу усім споживачам.

За минулу добу енергетики відновили електропостачання близько 13 тисяч абонентів.

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Теги: гроза, Житомирщина
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