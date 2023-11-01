На Волині в аварії загинув 20-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:00
На Горохівщині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 14 квітня, на автодорозі поблизу села Зелене.
20-річний житель Горохова, керуючи мотоциклом Lifan City, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та впав.
Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 14 квітня, на автодорозі поблизу села Зелене.
20-річний житель Горохова, керуючи мотоциклом Lifan City, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та впав.
Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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