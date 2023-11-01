На Волині в аварії загинув 20-річний мотоцикліст

На Волині в аварії загинув 20-річний мотоцикліст
На Горохівщині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 14 квітня, на автодорозі поблизу села Зелене.

20-річний житель Горохова, керуючи мотоциклом Lifan City, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та впав.

Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.

За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Горохівщина, ДТП
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