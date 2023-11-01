На Волині в аварії загинув 20-річний мотоцикліст





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 14 квітня, на автодорозі поблизу села Зелене.



20-річний житель Горохова, керуючи мотоциклом Lifan City, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та впав.



Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.



За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Горохівщині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 14 квітня, на автодорозі поблизу села Зелене.20-річний житель Горохова, керуючи мотоциклом Lifan City, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та впав.Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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