Затримали інформатора, який «зливав» ППО під Черкасами й Одесою

Затримали інформатора, який «зливав» ППО під Черкасами й Одесою
Працівники СБУ затримали інформатора, який хотів «засвітити» українську ППО під Черкасами та Одесою.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії ракетних ударів рф по Черкаській та Одеській областях.

Це вдалося завдяки своєчасному викриттю зловмисника, який збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони в цих регіонах. Такі комплекси захищають інфраструктуру областей і допомагають ППО виявляти ворожі ракети та дрони.

За даними слідства, інформатором виявився 47-річний мешканець Черкас, ідеологічний прихильник рашизму.

Після повномасштабного вторгнення рф чоловік сподівався, що його «роботу» помітять рашисти.

Саме тому він почав збирати інформацію про місця дислокації Сил оборони. Зібрані дані зловмисник поширював у відкритому доступі.
Затримали інформатора, який «зливав» ППО під Черкасами й Одесою

СБУ викрила злочинні наміри фігуранта ще на початковому етапі його діяльності.

У подальшому всі дії ворожого інформатора були задокументовані і заблоковані.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.
Затримали інформатора, який «зливав» ППО під Черкасами й Одесою

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ⁠ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);
▪ ⁠чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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