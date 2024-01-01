Затримали інформатора, який «зливав» ППО під Черкасами й Одесою

Працівники СБУ затримали інформатора, який хотів «засвітити» українську ППО під Черкасами та Одесою.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії ракетних ударів рф по Черкаській та Одеській областях.Це вдалося завдяки своєчасному викриттю зловмисника, якийпро розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони в цих регіонах. Такі комплекси захищають інфраструктуру областей і допомагають ППО виявляти ворожі ракети та дрони.За даними слідства, інформатором виявився 47-річний мешканець Черкас, ідеологічний прихильник рашизму.Після повномасштабного вторгнення рф чоловік сподівався, що його «роботу» помітять рашисти.Саме тому він почав збирати інформацію про місця дислокації Сил оборони. Зібрані дані зловмисник поширював у відкритому доступі.СБУ викрила злочинні наміри фігуранта ще на початковому етапі його діяльності.У подальшому всі дії ворожого інформатора були задокументовані і заблоковані.Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪ ⁠ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);▪ ⁠чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.