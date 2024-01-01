Через «Устилуг» намагались незаконно провезти корейську косметику на понад мільйон гривень

Через «Устилуг» намагались незаконно провезти корейську косметику на понад мільйон гривень
Українське підприємство під час ввезення косметики та одягу популярних брендів подало товаросупровідні документи з неправдивими відомостями одночасно щодо відправника, одержувача, найменування, кількості товару, необхідні для визначення його митної вартості.

Такий виявили на митному посту "Устилуг", повідомляють на Волинській митниці.

Волинські митники встановили цей факт у ході повного митного огляду вмісту багажного відділення невеликого бусика, який ввозив цей консолідований вантаж. Як наслідок, на склад митниці попрямувало майже 130 тисяч одиниць виробів корейської б'юти-індустрії. Попередньо, їхня вартість оцінюється у понад мільйон гривень.

"Відповідно до ч.1 ст. 483 Митного кодексу, дії, спрямовані на приховування товарів від митного контролю шляхом подання неправдивих відомостей про них, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості предметів правопорушення з можливою їх конфіскацією або без такої. Реальну вартість тимчасово вилученого краму невдовзі визначить товарознавча експертиза, замовлена митницею у ході розпочатого провадження", - наголошують на митниці.
Через «Устилуг» намагались незаконно провезти корейську косметику на понад мільйон гривень

Остаточні рішення у справі невдовзі прийматиме суд.
Через «Устилуг» намагались незаконно провезти корейську косметику на понад мільйон гривень

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Теги: Волинська митниця, корейська косметика
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