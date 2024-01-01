Через «Устилуг» намагались незаконно провезти корейську косметику на понад мільйон гривень

Українське підприємство під час ввезення косметики та одягу популярних брендів подало товаросупровідні документи з неправдивими відомостями одночасно щодо відправника, одержувача, найменування, кількості товару, необхідні для визначення його митної вартості.Такий виявили на митному посту "Устилуг", повідомляють на Волинській митниці.Волинські митники встановили цей факт у ході повного митного огляду вмісту багажного відділення невеликого бусика, який ввозив цей консолідований вантаж. Як наслідок, на склад митниці попрямувало майже 130 тисяч одиниць виробів корейської б'юти-індустрії. Попередньо, їхня вартість оцінюється у понад мільйон гривень."Відповідно до ч.1 ст. 483 Митного кодексу, дії, спрямовані на приховування товарів від митного контролю шляхом подання неправдивих відомостей про них, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості предметів правопорушення з можливою їх конфіскацією або без такої. Реальну вартість тимчасово вилученого краму невдовзі визначить товарознавча експертиза, замовлена митницею у ході розпочатого провадження", - наголошують на митниці.Остаточні рішення у справі невдовзі прийматиме суд.