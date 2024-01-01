Кірбі: голоси за допомогу Україні у конгресі США є

Кірбі: голоси за допомогу Україні у конгресі США є
Палата представників Сполучених Штатів Америки (США) повинна якнайшвидше поставити на голосування питання щодо фінансування Ізраїлю та України.

Про це повідомляє Цензор.нет із посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі.

За словами Кірбі, Палата представників має достатню кількість голосів для того, щоб ухвалити фінансування Ізраїлю та Україні.

"Ми з вами обидва знаємо, що голоси є... Але ми просто шукаємо лідерства з кабінету спікера: винесіть його на розгляд, проголосуйте за нього, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси і захистити себе - чого він, безумовно, потребує - але й Україна також могла", - додав він.

Нагадаємо, у США закінчились гроші на фінансування допомоги Україні, а питання виділення нових коштів перебуває на розгляді Конгресу ще з минулої осені. Зрушення у питанні сталося у лютому, коли Сенат схвалив законопроєкт, який передбачає кошти на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США. Водночас Палата представників досі не розглянула документ.

Тим часом голова розвідувального комітету Палати представників Майк Тернер очікує, що законопроєкт буде розглянуто вже цього тижня. Зокрема, на його думку, документ отримає переважну підтримку конгресменів.


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Теги: США, Україна
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