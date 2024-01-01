Волинські волонтери виготовляють спецлафети для евакуації військової техніки
Сьогодні, 12:37
П’ять спеціальних мінілафет для евакуації розбитої військової техніки виготовили на потреби фронту майстри з села Борохів на Волині.
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська сільрада.
Олександр Ушканов та Тарас Мартинюк неодноразово підтримували воїнів земляків у різних напрямках.
Як розповіли волонтери, ситуація на лінії розмежування для наших захисників складна та щоразу диктує нові запити й збори. Хлопці розробили зручну та маневрову модель причіп - лафети для евакуації техніки та автомобілів із зони ведення бойових дій.
Для закупівлі матеріалів, елементів конструкції "ноу-хау", кошти збирали всім селом. Тож, спільними зусиллями вдалося підсилити евакуаційні можливості для відновлення пошкодженої ворогом цінної техніки. Нові причіпи - лафети спрямують у гарячі напрямки.
Нагадаємо, на Волині можуть спрямувати 10% від обсягу вільних залишків коштів з бюджету кожної громади області на підтримку сил безпеки та оборони.
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Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська сільрада.
Олександр Ушканов та Тарас Мартинюк неодноразово підтримували воїнів земляків у різних напрямках.
Як розповіли волонтери, ситуація на лінії розмежування для наших захисників складна та щоразу диктує нові запити й збори. Хлопці розробили зручну та маневрову модель причіп - лафети для евакуації техніки та автомобілів із зони ведення бойових дій.
Для закупівлі матеріалів, елементів конструкції "ноу-хау", кошти збирали всім селом. Тож, спільними зусиллями вдалося підсилити евакуаційні можливості для відновлення пошкодженої ворогом цінної техніки. Нові причіпи - лафети спрямують у гарячі напрямки.
Нагадаємо, на Волині можуть спрямувати 10% від обсягу вільних залишків коштів з бюджету кожної громади області на підтримку сил безпеки та оборони.
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