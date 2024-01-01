На війні поліг брат волинської викладачки

На Донеччині обірвалося життя Героя– брата викладачки Волинського нацуніверситету імені Лесі УкраїнкиПро це у фейсбуці повідомляє ВНУ.Університетська родина висловлює щирі співчуття доцентові кафедри прикладної лінгвістики Ірині Каузі з приводу непоправної та тяжкої втрати – загибелі брата.44-річний Герой Луцишин Тарас Богданович 11 квітня загинув у бою за Україну проти російських окупантів на Донеччині.«Вічна пам’ять і вічна шана захисникові, який віддав життя за кожного з нас! Разом з Іриною Богданівною та всією родиною розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову в скорботі», - зазначили у виші.