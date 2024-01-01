На війні поліг брат волинської викладачки
Сьогодні, 13:05
На Донеччині обірвалося життя Героя Тараса Луцишина – брата викладачки Волинського нацуніверситету імені Лесі Українки Ірини Каузи.
Про це у фейсбуці повідомляє ВНУ.
Університетська родина висловлює щирі співчуття доцентові кафедри прикладної лінгвістики Ірині Каузі з приводу непоправної та тяжкої втрати – загибелі брата.
44-річний Герой Луцишин Тарас Богданович 11 квітня загинув у бою за Україну проти російських окупантів на Донеччині.
«Вічна пам’ять і вічна шана захисникові, який віддав життя за кожного з нас! Разом з Іриною Богданівною та всією родиною розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову в скорботі», - зазначили у виші.
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Про це у фейсбуці повідомляє ВНУ.
Університетська родина висловлює щирі співчуття доцентові кафедри прикладної лінгвістики Ірині Каузі з приводу непоправної та тяжкої втрати – загибелі брата.
44-річний Герой Луцишин Тарас Богданович 11 квітня загинув у бою за Україну проти російських окупантів на Донеччині.
«Вічна пам’ять і вічна шана захисникові, який віддав життя за кожного з нас! Разом з Іриною Богданівною та всією родиною розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову в скорботі», - зазначили у виші.
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