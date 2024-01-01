У Луцьку вперше змагалися з фехтування люди на візках

У Луцьку вперше змагалися з фехтування люди на візках
14 квітня у Луцьку відбулася дебютна першість Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для людей з інвалідністю з фехтування на візках. Всього у змаганнях взяли участь 20 спортсменів.

Як розповів Суспільному директор Волинської обласної дитячо-юнацької школи для людей з інвалідністю Андрій Рожок, учасниками змагань стали шестеро спортсменів Заслуженого майстра спорту України з фехтування на візках, тренера-викладача Олексія Сундієва та 14 спортсменів-початківців з усієї області.

За результатами поєдинків абсолютну перемогу здобула лучанка Олена Гетманчук – багаторазова призерка чемпіонатів України з фехтування на візках, а срібло першості виборола Уляна Маслош, для якої змагання стали дебютними. Серед чоловіків першість здобув — Андрій Зань.

Початківців ознайомили з видами зброї, яка використовується у фехтуванні. Учасники, які не мали визначеного спортивного розряду та медичного класу, брали участь у конкурсних вправах на швидкість та точність уколу фехтувальною зброєю, каже Андрій Рожок. А саме вони на швидкість виконували атаку шпагою в мішень, а також змагалися на влучність виконання максимальної кількості точних уколів рапірою у рухому мішень.
У Луцьку вперше змагалися з фехтування люди на візках

"Наступним кроком після цієї першості буде проведення обласних змагань з фехтування на візках для людей з інвалідністю, куди ми плануємо запросити спортсменів із сусідніх областей — Рівненської та Львівської", — розповів Андрій Рожок.
У Луцьку вперше змагалися з фехтування люди на візках

Зі слів Андрія Рожка, усі учасники змагань в категорії "початківці" отримали сертифікати, а найкраще себе проявила команда із Володимира.
У Луцьку вперше змагалися з фехтування люди на візках

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Теги: Луцьк, фехтування
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