СБУ зловила зрадницю, яка «залягла на дно» після звільнення Ізюма

СБУ зловила зрадницю, яка «залягла на дно» після звільнення Ізюма
Працівники СБУ викрили очільницю окупаційної «філії роспошти», яка діяла під час окупації Ізюма.

Про це у телеграмі інформує СБУ.

Служба безпеки затримала ще одну колаборантку, яка співпрацювала з рф у період окупації частини Харківщини.

Зловмисницею виявилась колишня працівниця одного з відділень Укрпошти у захопленому на той час місті Ізюмі.

Тоді вона запропонувала рашистам свою допомогу у війні проти України, за що отримала «призначення» до окупаційної адміністрації рф.

Там вона стала очільницею місцевої «філії роспошти». В рядах загарбницької установи фігурантка організовувала адресну розсилку пропагандистських газет країни-агресора по домівках мешканців громади.

Також колаборантка змушувала своїх підлеглих роздавати примірники російських «видань» прямо у приміщенні захопленого відділення пошти.

Крім того зловмисниця намагалася ввести в обіг поштові марки та конверти із кремлівською символікою.

Після звільнення міста вона «залягла на дно» і таким чином сподівалася уникнути правосуддя.

Але їй це не вдалося. Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, розшукали її та затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі пособництва у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ зловила зрадницю, яка «залягла на дно» після звільнення Ізюма
Сьогодні, 13:23
На війні поліг брат волинської викладачки
Сьогодні, 13:05
У Луцьку вперше змагалися з фехтування люди на візках
Сьогодні, 12:50
Волинські волонтери виготовляють спецлафети для евакуації військової техніки
Сьогодні, 12:37
Кірбі: голоси за допомогу Україні у конгресі США є
Сьогодні, 12:19
Схожі новини
Затримали інформатора, який «зливав» ППО під Черкасами й Одесою Затримали інформатора, який «зливав» ППО під Черкасами й Одесою
Сьогодні, 11:27
фсб готувала замах на голову Херсонської ОВА, - Малюк фсб готувала замах на голову Херсонської ОВА, - Малюк
13 квітень, 14:26
10 років тюрми отримав псевдомонах, який допомагав окупантам біля Бучі 10 років тюрми отримав псевдомонах, який допомагав окупантам біля Бучі
12 квітень, 19:00
У Луцьку судили зрадника із «днр»: що вирішила Феміда У Луцьку судили зрадника із «днр»: що вирішила Феміда
12 квітень, 16:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ зловила зрадницю, яка «залягла на дно» після звільнення Ізюма
Сьогодні, 13:23
 0
На війні поліг брат волинської викладачки
Сьогодні, 13:05
 0
У Луцьку вперше змагалися з фехтування люди на візках
Сьогодні, 12:50
 0
Волинські волонтери виготовляють спецлафети для евакуації військової техніки
Сьогодні, 12:37
 0
Кірбі: голоси за допомогу Україні у конгресі США є
Сьогодні, 12:19
 0
Медіа
відео
1/8