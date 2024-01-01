СБУ зловила зрадницю, яка «залягла на дно» після звільнення Ізюма
Сьогодні, 13:23
Працівники СБУ викрили очільницю окупаційної «філії роспошти», яка діяла під час окупації Ізюма.
Про це у телеграмі інформує СБУ.
Служба безпеки затримала ще одну колаборантку, яка співпрацювала з рф у період окупації частини Харківщини.
Зловмисницею виявилась колишня працівниця одного з відділень Укрпошти у захопленому на той час місті Ізюмі.
Тоді вона запропонувала рашистам свою допомогу у війні проти України, за що отримала «призначення» до окупаційної адміністрації рф.
Там вона стала очільницею місцевої «філії роспошти». В рядах загарбницької установи фігурантка організовувала адресну розсилку пропагандистських газет країни-агресора по домівках мешканців громади.
Також колаборантка змушувала своїх підлеглих роздавати примірники російських «видань» прямо у приміщенні захопленого відділення пошти.
Крім того зловмисниця намагалася ввести в обіг поштові марки та конверти із кремлівською символікою.
Після звільнення міста вона «залягла на дно» і таким чином сподівалася уникнути правосуддя.
Але їй це не вдалося. Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, розшукали її та затримали.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі пособництва у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це у телеграмі інформує СБУ.
Служба безпеки затримала ще одну колаборантку, яка співпрацювала з рф у період окупації частини Харківщини.
Зловмисницею виявилась колишня працівниця одного з відділень Укрпошти у захопленому на той час місті Ізюмі.
Тоді вона запропонувала рашистам свою допомогу у війні проти України, за що отримала «призначення» до окупаційної адміністрації рф.
Там вона стала очільницею місцевої «філії роспошти». В рядах загарбницької установи фігурантка організовувала адресну розсилку пропагандистських газет країни-агресора по домівках мешканців громади.
Також колаборантка змушувала своїх підлеглих роздавати примірники російських «видань» прямо у приміщенні захопленого відділення пошти.
Крім того зловмисниця намагалася ввести в обіг поштові марки та конверти із кремлівською символікою.
Після звільнення міста вона «залягла на дно» і таким чином сподівалася уникнути правосуддя.
Але їй це не вдалося. Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, розшукали її та затримали.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі пособництва у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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