СБУ зловила зрадницю, яка «залягла на дно» після звільнення Ізюма

Працівники СБУ викрили очільницю окупаційної «філії роспошти», яка діяла під час окупації Ізюма.Про це у телеграмі інформує СБУ.Служба безпеки затримала ще одну колаборантку, якау період окупації частини Харківщини.Зловмисницею виявилась колишня працівниця одного з відділень Укрпошти у захопленому на той час місті Ізюмі.Тоді вона запропонувала рашистам свою допомогу у війні проти України, за що отримала «призначення» до окупаційної адміністрації рф.Там вона стала очільницею місцевої «філії роспошти». В рядах загарбницької установи фігурантка організовувала адресну розсилку пропагандистських газет країни-агресора по домівках мешканців громади.Також колаборантка змушувала своїх підлеглих роздавати примірники російських «видань» прямо у приміщенні захопленого відділення пошти.Крім того зловмисниця намагалася ввести в обіг поштові марки та конверти із кремлівською символікою.Після звільнення міста вона «залягла на дно» і таким чином сподівалася уникнути правосуддя.Але їй це не вдалося. Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, розшукали її та затримали.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі пособництва у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчинена за попередньою змовою групою осіб).Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.