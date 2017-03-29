Показали, як виглядає знищене росіянами село Роботине на Запоріжжі: не вціліла жодна хата
Сьогодні, 13:43
Збройні сили України показали відео, як виглядає село Роботине у Запорізькій області, яке нещадно штурмують росіяни.
Про це йдеться у телеграм-каналі Сухопутних військ України.
"Ось так зараз виглядає Роботине, яке навіть неможливо назвати населеним пунктом, бо населення нема. Рятуючись від рашистів, люди змушені були виїхати, бо не лишилося жодної цілої хати... Таке обличчя має "руський мир".
Саме так "асвабадітєлі" звільняють наші території, звільняють від квітучих садів, від затишних хат, від дитячого сміху і геть від життя.
А потім, хизуючись на руїнах, звітують про "успіхи на фронті", - йдеться в повідомленні.
На відео - всіяна суцільними вирвами українська земля.
"На цьому напрямку продовжуються серйозні бої попри те, що сам населений пункт наші ЗСУ відбили ще минулого року. На щастя, всіх цивільних евакуювали, тож загрози для їхніх життів немає", - наголошують у 65-ій окремій механізованій бригаді.
Про це йдеться у телеграм-каналі Сухопутних військ України.
"Ось так зараз виглядає Роботине, яке навіть неможливо назвати населеним пунктом, бо населення нема. Рятуючись від рашистів, люди змушені були виїхати, бо не лишилося жодної цілої хати... Таке обличчя має "руський мир".
Саме так "асвабадітєлі" звільняють наші території, звільняють від квітучих садів, від затишних хат, від дитячого сміху і геть від життя.
А потім, хизуючись на руїнах, звітують про "успіхи на фронті", - йдеться в повідомленні.
На відео - всіяна суцільними вирвами українська земля.
"На цьому напрямку продовжуються серйозні бої попри те, що сам населений пункт наші ЗСУ відбили ще минулого року. На щастя, всіх цивільних евакуювали, тож загрози для їхніх життів немає", - наголошують у 65-ій окремій механізованій бригаді.