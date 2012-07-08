Повінь у росії поширилася на ще кілька областей





Про це інформують російські медіа, зокрема РИА Новости, та місцева влада, пише



Підйом рівня води в річці Томь у районі Томська найближчими днями продовжиться, оголошено штормове попередження, повідомляє ГУ МНС.



У Курганській області через паводок змило два мости на річці Тобол. Про це повідомив губернатор області Вадим Шумков.



Один із мостів змило в селі Темлякове, його несе течією до Кургану. Другий — у селі Лаптєва. Поки кріплення тримають його біля берега, його намагаються закріпити додатково, щоб його не віднесло остаточно, оскільки це єдина переправа на інший берег.



Рятувальники чергують на правому березі Тобола в Кургані в пік паводку. За останніми даними мерії, рівень води піднявся за дві години на 15 сантиметрів — до 646.



Як попередив у себе в телеграм-каналі губернатор Шумков, течія Тобола прискорюється. Рівень води в ньому постійно зростає. Він закликав мешканців підтоплених територій Курганської області негайно евакуюватися.



“Земляки, йдіть із підтоплюваних територій негайно. Насамперед ідеться про правобережну і лівобережну частини міста на позначках нижче 9-11 метрів. Збирайте родичів, документи і цінні речі та залишайте свої будинки негайно до настання темряви. УВС спільно з хлопцями зі спортивних клубів проводиться патрулювання цих територій, щоб уникнути мародерства”, — написав Шумков.



Із затоплених територій в Оренбурзі евакуювали 1708 людей. Їхня кількість за останню добу збільшилася на 28 громадян, повідомила мерія. Затопленими залишаються 10 656 присадибних ділянок і 5503 домоволодіння, 55 з яких багатоквартирні будинки.



При цьому школярі Орська в понеділок повернулися до очних занять, до цього навчання велося в дистанційному форматі.



Зазначається, що очільник російського МНС Олександр Куренков приїхав у старе місто Орська, де вислухав доповідь про роботу комісій з оцінки збитків від паводка і поговорив із постраждалими.



5 квітня в російському місті Орськ Оренбурської області рф прорвало греблю на річці Урал. Мешканців найближчих районів евакуювали.



Після прориву греблі екстрені служби під час патрулювання підтопленого району виявили тіла трьох загиблих. 6 квітня в Орську стався повторний прорив греблі на річці Урал.



Як пишуть місцеві російські медіа, перед проривом у регіоні через повені зробили найбільше скидання води з Іриклінського водосховища. Мер Орська Василь Козупіца запевняв, що гребля витримає скидання. Проте вода досить швидко підтопила територію міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повінь, що вирує в росії, дісталася і до Томської області: рівень води в річці Томь за добу серйозно зріс, затопило дороги і кілька десятків будинків у селах під Томськом. Сам обласний центр поки що не зачеплений. У Курганській області через паводок змило два мости на річці Тобол. Влада закликає до евакуації.Про це інформують російські медіа, зокрема РИА Новости, та місцева влада, пише Суспільне Підйом рівня води в річці Томь у районі Томська найближчими днями продовжиться, оголошено штормове попередження, повідомляє ГУ МНС.У Курганській області через паводок змило два мости на річці Тобол. Про це повідомив губернатор областіОдин із мостів змило в селі Темлякове, його несе течією до Кургану. Другий — у селі Лаптєва. Поки кріплення тримають його біля берега, його намагаються закріпити додатково, щоб його не віднесло остаточно, оскільки це єдина переправа на інший берег.Рятувальники чергують на правому березі Тобола в Кургані в пік паводку. За останніми даними мерії, рівень води піднявся за дві години на 15 сантиметрів — до 646.Як попередив у себе в телеграм-каналі губернатор Шумков, течія Тобола прискорюється. Рівень води в ньому постійно зростає. Він закликав мешканців підтоплених територій Курганської області негайно евакуюватися.“Земляки, йдіть із підтоплюваних територій негайно. Насамперед ідеться про правобережну і лівобережну частини міста на позначках нижче 9-11 метрів. Збирайте родичів, документи і цінні речі та залишайте свої будинки негайно до настання темряви. УВС спільно з хлопцями зі спортивних клубів проводиться патрулювання цих територій, щоб уникнути мародерства”, — написав Шумков.Із затоплених територій в Оренбурзі евакуювали 1708 людей. Їхня кількість за останню добу збільшилася на 28 громадян, повідомила мерія. Затопленими залишаються 10 656 присадибних ділянок і 5503 домоволодіння, 55 з яких багатоквартирні будинки.При цьому школярі Орська в понеділок повернулися до очних занять, до цього навчання велося в дистанційному форматі.Зазначається, що очільник російського МНСприїхав у старе місто Орська, де вислухав доповідь про роботу комісій з оцінки збитків від паводка і поговорив із постраждалими.5 квітня в російському місті Орськ Оренбурської області рф прорвало греблю на річці Урал. Мешканців найближчих районів евакуювали.Після прориву греблі екстрені служби під час патрулювання підтопленого району виявили тіла трьох загиблих. 6 квітня в Орську стався повторний прорив греблі на річці Урал.Як пишуть місцеві російські медіа, перед проривом у регіоні через повені зробили найбільше скидання води з Іриклінського водосховища. Мер Орська Василь Козупіца запевняв, що гребля витримає скидання. Проте вода досить швидко підтопила територію міста.

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