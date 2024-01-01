У громаді на Волині – жалоба через загибель Героя на фронті

У громаді на Волині – жалоба через загибель Героя на фронті
У зв’язку із загибеллю на війні Захисника Сергія Сидорука у Голобській громаді на Волині сьогодні, 15 квітня, оголосили днем жалоби.

Про це йдеться у розпорядженні селищного голови Сергія Гарбарука.

Жалобу оголосили з метою вшанування пам’яті військовослужбовця Сергія Сидорука, який загинув на війні з російським агресором, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

«У день жалоби по всій території Голобської громади приспустити Державний прапор України на адміністративних будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій», - розпорядився селищний голова.

Також він рекомендував підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форми власності, обмежити проведення розважальних заходів.
У громаді на Волині – жалоба через загибель Героя на фронті

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Теги: загиблі, війна
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