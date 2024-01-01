Росія вдарила ракетою по центру Слов’янська

Сьогодні вранці російська ракета влучила у центр Слов’янська на Донеччині.Про це повідомила Слов’янська міська військова адміністрація з посиланням на начальника МВА"Недобрий ранок сьогодні у Слов’янську. Приблизно о 7-ій ранку місто обстріляли, ракета влучила у центральну частину міста - на вулицю Поштову. Тримаємось, ми разом. Бережіть себе", - сказав Лях у відеозверненні.Донеччина перебуває під постійними обстрілами російських військ. Майже щодня ворог убиває і травмує цивільних жителів, руйнує житлові та адміністративні будинки, енергетичні й інфраструктурні об’єкти.