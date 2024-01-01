Росія вдарила ракетою по центру Слов’янська

Росія вдарила ракетою по центру Слов’янська
Сьогодні вранці російська ракета влучила у центр Слов’янська на Донеччині.

Про це повідомила Слов’янська міська військова адміністрація з посиланням на начальника МВА Вадима Ляха.

"Недобрий ранок сьогодні у Слов’янську. Приблизно о 7-ій ранку місто обстріляли, ракета влучила у центральну частину міста - на вулицю Поштову. Тримаємось, ми разом. Бережіть себе", - сказав Лях у відеозверненні.

Донеччина перебуває під постійними обстрілами російських військ. Майже щодня ворог убиває і травмує цивільних жителів, руйнує житлові та адміністративні будинки, енергетичні й інфраструктурні об’єкти.

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Теги: Україна, росія, війна
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