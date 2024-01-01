Обстріл Золочева на Харківщині: уже відомо про 2 загиблих і 6 поранених

Обстріл Золочева на Харківщині: уже відомо про 2 загиблих і 6 поранених
Деталі ворожого обстрілу селища Золочів на Харківщині: зросла кількість постраждалих, серед них — дитина.

Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненими даними, внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу містечка Золочів керованими авіабомбами відомо про двоє загиблих та шість постраждалих цивільних людей, серед них — 11 річний хлопець.

Зокрема загинули чоловік 64 років та 38-річна жінка, обидва місцеві, перебували у автівці в районі влучання ворожого КАБу.

74-річна жінка та 77-річний цивільний чоловік були госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами. Їх стан оцінюється як середній.

35-річному пораненому чоловіку з легким станом надали допомогу амбулаторно.

Також постраждали 50-річний чоловік, 41-річна жінка та 11-річний хлопець. Усім надана необхідна меддопомога.

Пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, більше 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок.
Обстріл Золочева на Харківщині: уже відомо про 2 загиблих і 6 поранених
Обстріл Золочева на Харківщині: уже відомо про 2 загиблих і 6 поранених
Обстріл Золочева на Харківщині: уже відомо про 2 загиблих і 6 поранених

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Теги: обстріл, війна
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