Перші F-16 можуть з'явитись в Україні після Пасхи, – Повітряні сили





Про це розповідає Іллю Євлаша в ефірі "Новини.LIVE".



Відповідаючи на питання, чи є якісь орієнтири щодо термінів поставки F-16, Євлаш відповів: "Так, є, після Пасхи". Водночас речник зауважив, що Повітряні сили "не загадують ці терміни", оскільки дати декілька разів змінювались.



"Наше завдання - працювати з тим, що нам нададуть, ми не несемо відповідальності за постачання безпосередньо, це питання до вищого військово-політичного керівництва. Коли перші винищувачі прибудуть в Україну, ми обов'язково про це говоритимемо", - додав Євлаш.



F-16 для України



Як й згадувалось вище, вже найближчим часом Україна отримає від союзників винищувачі F-16. Варто нагадати, що усе почалось зі створення авіаційної коаліції, яку очолили Нідерланди, а також Данія. Ба більше, низка партнерів Києва домовились не лише про поставку літаків, але й підготовку наших пілотів та інженерів.



Як розповідав нещодавно Євлаш, Україна також не відмовиться й від несправних F-16, які могли б виконувати роль "донорів" під час ремонту. Зокрема він розповів й про те, як планують захищати майбутні місця базування літаків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перші винищувачі F-16 можуть з'явитись на території України вже після Пасхи. Втім, дата поставок вже декілька разів змінювалась.Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ)в ефірі "Новини.LIVE".Відповідаючи на питання, чи є якісь орієнтири щодо термінів поставки F-16, Євлаш відповів: "Так, є, після Пасхи". Водночас речник зауважив, що Повітряні сили "не загадують ці терміни", оскільки дати декілька разів змінювались."Наше завдання - працювати з тим, що нам нададуть, ми не несемо відповідальності за постачання безпосередньо, це питання до вищого військово-політичного керівництва. Коли перші винищувачі прибудуть в Україну, ми обов'язково про це говоритимемо", - додав Євлаш.Як й згадувалось вище, вже найближчим часом Україна отримає від союзників винищувачі F-16. Варто нагадати, що усе почалось зі створення авіаційної коаліції, яку очолили Нідерланди, а також Данія. Ба більше, низка партнерів Києва домовились не лише про поставку літаків, але й підготовку наших пілотів та інженерів.Як розповідав нещодавно Євлаш, Україна також не відмовиться й від несправних F-16, які могли б виконувати роль "донорів" під час ремонту. Зокрема він розповів й про те, як планують захищати майбутні місця базування літаків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію