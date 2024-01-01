Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова

У Луцькій громаді відспівали воїна. Храм не зміг вмістити всіх охочих попрощатися з Героєм.Про це повідомили в управлінні інформаційної роботи міської ради.Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Володимира Бессонова, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 1 травня, Героя відспівали у храмі Святого Духа села Великий Омеляник.Бессонов Володимир Олегович (22.04.1986 року народження) був призваний на військову службу тапід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Керамік Покровського району Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської радита радник Луцького міського голови з питань роботи з ветеранами“Болем і стражданням прошите зараз наше серце, бо прощаємося із добрим сином, нашим Героєм Володимиром Бессоновим. Він зробив усе для того, щоби Україна вистояла. І за це ми йому низько вклоняємося. Багато небезпек було на його шляху за всі ці роки, тому він, як ніхто інший, заслужив на Царство Боже. А нам потрібно мати віру, не впадати у відчай, вірити у силу, правду і нашу перемогу, бо Господь з нами,“ – сказав у скорботній промові настоятель храму отецьПісля завершення богослужіння труну з тілом покійного воїна винесли на церковне подвір’я. У цей момент односельчани стали перед захисником на коліна і схилили голови.Після цього велелюдна процесія під звуки військового оркестру вирушила на кладовище села Великий Омеляник. Тут захисник України Володимир Бессонов знайшов свій останній спочинок.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!», - зазначили у міськраді.