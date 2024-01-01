Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова

Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова
У Луцькій громаді відспівали воїна Володимира Бессонова. Храм не зміг вмістити всіх охочих попрощатися з Героєм.

Про це повідомили в управлінні інформаційної роботи міської ради.

Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Володимира Бессонова, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 1 травня, Героя відспівали у храмі Святого Духа села Великий Омеляник.
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова

Бессонов Володимир Олегович (22.04.1986 року народження) був призваний на військову службу та загинув 26 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Керамік Покровського району Донецької області.
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко та радник Луцького міського голови з питань роботи з ветеранами Тарас Сасовський.
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова

“Болем і стражданням прошите зараз наше серце, бо прощаємося із добрим сином, нашим Героєм Володимиром Бессоновим. Він зробив усе для того, щоби Україна вистояла. І за це ми йому низько вклоняємося. Багато небезпек було на його шляху за всі ці роки, тому він, як ніхто інший, заслужив на Царство Боже. А нам потрібно мати віру, не впадати у відчай, вірити у силу, правду і нашу перемогу, бо Господь з нами,“ – сказав у скорботній промові настоятель храму отець Павло Краєвський.
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного воїна винесли на церковне подвір’я. У цей момент односельчани стали перед захисником на коліна і схилили голови.
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова

Після цього велелюдна процесія під звуки військового оркестру вирушила на кладовище села Великий Омеляник. Тут захисник України Володимир Бессонов знайшов свій останній спочинок.
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!», - зазначили у міськраді.
Лучани провели в останню путь Героя Володимира Бессонова

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Теги: загиблі, війна
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