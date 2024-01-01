У селі під Луцьком авто збило дитину на електросамокаті

У селі під Луцьком авто збило дитину на електросамокаті
У Луцькому районі внаслідок ДТП травмувався 12-річний хлопець. Автопригода трапилася учора, 29 квітня, по вулиці Миру у селі Городище.

Про це у фейсбуці повідомила поліція Волинської області.

12-річний житель громади, керуючи електросамокатом, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Opel під керуванням 21-річної жительки Боратинської громади.

Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Слідчі відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідство триває.

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Теги: ДТП, Волинь
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