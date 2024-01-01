У селі під Луцьком авто збило дитину на електросамокаті

Автопригода трапилася учора, 29 квітня, по вулиці Миру у селі Городище.



Про це у фейсбуці повідомила поліція Волинської області.



12-річний житель громади, керуючи електросамокатом, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Opel під керуванням 21-річної жительки Боратинської громади.



Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.







Слідчі відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі внаслідок ДТП травмувався 12-річний хлопець.учора, 29 квітня, по вулиці Миру у селі Городище.Про це у фейсбуці повідомила поліція Волинської області.12-річний житель громади, керуючи електросамокатом, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Opel під керуванням 21-річної жительки Боратинської громади.Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Слідчі відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Слідство триває.

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