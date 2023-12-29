Пожежі на Волині: горіли житлові будинки, господарські споруди та хлів, є постраждалий
Сьогодні, 12:15
Минулої доби в області трапилося 5 пожеж, ще одну рятувальники ліквідували після опівночі. Більшість пожеж, за попередніми даними, спричинені коротким замиканням електромережі.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
29 квітня на лінію 101 надійшло 5 повідомлень про пожежі — у Луцькому, Володимирському районах та на Ковельщині.
О 03:11 рятувальники 16 ДПРЧ селища Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони с. Облапи ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку в с. Буцинь Дубівської громади на Ковельщині, що, за попередніми даними, трапилася через коротке замикання електромережі.
Імовірно, з цієї ж причини близько полудня горів дерев'яний житловий будинку в с. Овлочин Оваднівської громади Володимирського району. Пожежу, що виникла на горищі, ліквідували о 12:25 рятувальники 17 ДПРЧ. Під час пожежі травмувався чоловік, 1965 р.н., син власниці. З термічними опіками обличчя та очей потерпілого госпіталізували до Нововолинської міської лікарні. Стан задовільний, середньої важкості. Причина пожежі коротке замикання електромережі.
О 10:55 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в с. Ратнів Луцького району. Горіння, що охопило дерев'яне перекриття й обрешітку, поширилося на хатні речі й сіно, що зберігалося на горищі, ліквідували рятувальники 2 та 25 ДПРЧ та працівники місцевої пожежної охорони с. Чаруків об 11:40. Попередня причина пожежі — недолік конструкції димаря печі.
Крім того, минулої доби рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в цегляній господарській будівлі в с. Новий Зборишів Марʼянівської громади Луцького району, а також в деревʼяному гаражі в с. Хренів Нововолинська громади. В обох випадках попередньою причиною загорянь також стало коротке замикання електромережі.
Близько опівночі 30 квітня виникла пожежа в дерев'яному хліві в с. Лобна Любешівського району. Пожежу ліквідували о 02:27 рятувальники 12 ДПРЧ та працівники МПО с. Залізниця. Попередня причина — коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
29 квітня на лінію 101 надійшло 5 повідомлень про пожежі — у Луцькому, Володимирському районах та на Ковельщині.
О 03:11 рятувальники 16 ДПРЧ селища Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони с. Облапи ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку в с. Буцинь Дубівської громади на Ковельщині, що, за попередніми даними, трапилася через коротке замикання електромережі.
Імовірно, з цієї ж причини близько полудня горів дерев'яний житловий будинку в с. Овлочин Оваднівської громади Володимирського району. Пожежу, що виникла на горищі, ліквідували о 12:25 рятувальники 17 ДПРЧ. Під час пожежі травмувався чоловік, 1965 р.н., син власниці. З термічними опіками обличчя та очей потерпілого госпіталізували до Нововолинської міської лікарні. Стан задовільний, середньої важкості. Причина пожежі коротке замикання електромережі.
О 10:55 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в с. Ратнів Луцького району. Горіння, що охопило дерев'яне перекриття й обрешітку, поширилося на хатні речі й сіно, що зберігалося на горищі, ліквідували рятувальники 2 та 25 ДПРЧ та працівники місцевої пожежної охорони с. Чаруків об 11:40. Попередня причина пожежі — недолік конструкції димаря печі.
Крім того, минулої доби рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в цегляній господарській будівлі в с. Новий Зборишів Марʼянівської громади Луцького району, а також в деревʼяному гаражі в с. Хренів Нововолинська громади. В обох випадках попередньою причиною загорянь також стало коротке замикання електромережі.
Близько опівночі 30 квітня виникла пожежа в дерев'яному хліві в с. Лобна Любешівського району. Пожежу ліквідували о 02:27 рятувальники 12 ДПРЧ та працівники МПО с. Залізниця. Попередня причина — коротке замикання електромережі.
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