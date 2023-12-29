Пожежі на Волині: горіли житлові будинки, господарські споруди та хлів, є постраждалий

Пожежі на Волині: горіли житлові будинки, господарські споруди та хлів, є постраждалий
Минулої доби в області трапилося 5 пожеж, ще одну рятувальники ліквідували після опівночі. Більшість пожеж, за попередніми даними, спричинені коротким замиканням електромережі.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

29 квітня на лінію 101 надійшло 5 повідомлень про пожежі — у Луцькому, Володимирському районах та на Ковельщині.

О 03:11 рятувальники 16 ДПРЧ селища Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони с. Облапи ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку в с. Буцинь Дубівської громади на Ковельщині, що, за попередніми даними, трапилася через коротке замикання електромережі.

Імовірно, з цієї ж причини близько полудня горів дерев'яний житловий будинку в с. Овлочин Оваднівської громади Володимирського району. Пожежу, що виникла на горищі, ліквідували о 12:25 рятувальники 17 ДПРЧ. Під час пожежі травмувався чоловік, 1965 р.н., син власниці. З термічними опіками обличчя та очей потерпілого госпіталізували до Нововолинської міської лікарні. Стан задовільний, середньої важкості. Причина пожежі коротке замикання електромережі.

О 10:55 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в с. Ратнів Луцького району. Горіння, що охопило дерев'яне перекриття й обрешітку, поширилося на хатні речі й сіно, що зберігалося на горищі, ліквідували рятувальники 2 та 25 ДПРЧ та працівники місцевої пожежної охорони с. Чаруків об 11:40. Попередня причина пожежі — недолік конструкції димаря печі.

Крім того, минулої доби рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в цегляній господарській будівлі в с. Новий Зборишів Марʼянівської громади Луцького району, а також в деревʼяному гаражі в с. Хренів Нововолинська громади. В обох випадках попередньою причиною загорянь також стало коротке замикання електромережі.
Пожежі на Волині: горіли житлові будинки, господарські споруди та хлів, є постраждалий

Близько опівночі 30 квітня виникла пожежа в дерев'яному хліві в с. Лобна Любешівського району. Пожежу ліквідували о 02:27 рятувальники 12 ДПРЧ та працівники МПО с. Залізниця. Попередня причина — коротке замикання електромережі.
Пожежі на Волині: горіли житлові будинки, господарські споруди та хлів, є постраждалий
Пожежі на Волині: горіли житлові будинки, господарські споруди та хлів, є постраждалий
Пожежі на Волині: горіли житлові будинки, господарські споруди та хлів, є постраждалий

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві демонтують композицію на честь «дружби» із росією
Сьогодні, 12:48
На Волині рідним полеглих Героїв вручили їхні посмертні ордени
Сьогодні, 12:30
Пожежі на Волині: горіли житлові будинки, господарські споруди та хлів, є постраждалий
Сьогодні, 12:15
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 30 квітня – 3 травня
Сьогодні, 12:00
У селі під Луцьком авто збило дитину на електросамокаті
Сьогодні, 11:52
Схожі новини
На Волині горіли хлів та солома На Волині горіли хлів та солома
27 квітень, 12:39
На Волині горіли квартира, житловий будинок, господарська споруда та суха трава На Волині горіли квартира, житловий будинок, господарська споруда та суха трава
20 квітень, 10:37
На Волині горів житловий будинок та дві господарські споруди На Волині горів житловий будинок та дві господарські споруди
29 грудень, 2023, 12:30
Минулої доби на Волині сталося шість пожеж: горіли будинок, лазня, дровітня Минулої доби на Волині сталося шість пожеж: горіли будинок, лазня, дровітня
08 грудень, 2023, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як продавати успішно та вигідно: 9 порад для бізнесу від тренера Михайла Зданевича
Сьогодні, 13:00
 0
На війні зупинилось серце Героя з Волині Ігоря Стецюка
Сьогодні, 13:00
 0
У Києві демонтують композицію на честь «дружби» із росією
Сьогодні, 12:48
 0
Повний гід по доставці з Китаю: вигідні рішення від Vector China
Сьогодні, 12:42
 0
На Волині рідним полеглих Героїв вручили їхні посмертні ордени
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8