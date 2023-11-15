У Києві демонтують композицію на честь «дружби» із росією

розпочали демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу".



Про це у телеграмі повідомила КМДА.



Демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з приблизно 20 елементів, що важать близько 6 000 – 7 000 кг.



Попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити.



Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві міські комунальні службикомпозиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу".Про це у телеграмі повідомила КМДА.Демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з приблизно 20 елементів, що важать близько 6 000 – 7 000 кг.Попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити.Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

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