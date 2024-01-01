Генпрокурор опублікував моторошне відео вчорашнього удару по Одесі

Генпрокурор опублікував моторошне відео вчорашнього удару по Одесі
Генпрокурор України Анатолій Костін показав відео вчорашнього удару по Одесі. На кадрах видно розліт касетних боєприпасів з подальшою детонацією.

Про це Костін написав у фейсбуці.

За даними слідства, росіяни вдарили балістичною ракетою «Іскандер» із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, яка несе загрозу в радіусі 1,5 км. Саме в такому радіусі слідчі знаходять металеві фрагменти та уламки ракети. Прокурори вважають, що офіцери рф вирішили бити такою ракетою свідомо, аби вбити якнайбільше українців.

Сьогодні в Одесі та області день жалоби. Від атаки росіян вчора загинули пʼять людей і ще 30 поранені, серед яких двоє дітей та вагітна жінка. П’ятеро поранених у вкрай важкому стані.



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Теги: ракетна атака, росія
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