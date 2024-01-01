Генпрокурор опублікував моторошне відео вчорашнього удару по Одесі
Сьогодні, 13:12
Генпрокурор України Анатолій Костін показав відео вчорашнього удару по Одесі. На кадрах видно розліт касетних боєприпасів з подальшою детонацією.
Про це Костін написав у фейсбуці.
За даними слідства, росіяни вдарили балістичною ракетою «Іскандер» із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, яка несе загрозу в радіусі 1,5 км. Саме в такому радіусі слідчі знаходять металеві фрагменти та уламки ракети. Прокурори вважають, що офіцери рф вирішили бити такою ракетою свідомо, аби вбити якнайбільше українців.
Сьогодні в Одесі та області день жалоби. Від атаки росіян вчора загинули пʼять людей і ще 30 поранені, серед яких двоє дітей та вагітна жінка. П’ятеро поранених у вкрай важкому стані.
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Про це Костін написав у фейсбуці.
За даними слідства, росіяни вдарили балістичною ракетою «Іскандер» із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, яка несе загрозу в радіусі 1,5 км. Саме в такому радіусі слідчі знаходять металеві фрагменти та уламки ракети. Прокурори вважають, що офіцери рф вирішили бити такою ракетою свідомо, аби вбити якнайбільше українців.
Сьогодні в Одесі та області день жалоби. Від атаки росіян вчора загинули пʼять людей і ще 30 поранені, серед яких двоє дітей та вагітна жінка. П’ятеро поранених у вкрай важкому стані.
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