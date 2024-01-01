На війні зупинилось серце Героя з Волині Ігоря Стецюка
Сьогодні, 13:00
У Володимирській громаді іще одна втрата - 27 квітня зупинилось серце військовослужбовця Стецюка Ігоря Олександровича.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
48-річний рядовий воював у складі ЗСУ, виборюючи незалежність України, починаючи з літа 2022 року. В Ігоря Стецюка залишилась цивільна дружина та двоє синів.
"Прощання з воїном відбудеться завтра, 1 травня. Тож прошу мешканців громади сформувати о 12:40 коридор шани на вулицях, через які пролягатиме шлях траурного кортежу - Шпитальній, Ковельській та Драгоманова.
Чин похорону розпочнеться о 13:00 в храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Поховають військовослужбовця на Федорівському кладовищі.
Щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна пам'ять та шана Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
48-річний рядовий воював у складі ЗСУ, виборюючи незалежність України, починаючи з літа 2022 року. В Ігоря Стецюка залишилась цивільна дружина та двоє синів.
"Прощання з воїном відбудеться завтра, 1 травня. Тож прошу мешканців громади сформувати о 12:40 коридор шани на вулицях, через які пролягатиме шлях траурного кортежу - Шпитальній, Ковельській та Драгоманова.
Чин похорону розпочнеться о 13:00 в храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Поховають військовослужбовця на Федорівському кладовищі.
Щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна пам'ять та шана Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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