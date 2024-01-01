На Волині рідним полеглих Героїв вручили їхні посмертні ордени
Сьогодні, 12:30
Ордени «За мужність» ІІІ ступеня сьогодні за своїх рідненьких отримали сім’ї Віктора Швайка із Міжгайців та Андрія Плісіка з Цира.
Про це пише видання "Нове життя".
В обох домівках – куточки пам’яті про Героїв, котрі віддали за Україну життя. Портрети, нагороди, синьо-жовті стяги та свічки. Тепер сюди додалися ще одні спогади про найрідніших людей – їхні ордени «За мужність», котрі мужнім воїнам, на жаль, присвоєні посмертно.
Відзнаку сержанта Окремої президентської бригади Віктора Швайка зі сльозами на очах отримали дружина та батьки. Президентську нагороду солдата 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR Андрія Плісіка одержали його донечка, дружина та мама.
Вручили ордени та висловили слова співчуття й подяки за мужніх захисників начальник Другого відділу Камінь-Каширського районного центру комплектування та соціальної підтримки Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.
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Про це пише видання "Нове життя".
В обох домівках – куточки пам’яті про Героїв, котрі віддали за Україну життя. Портрети, нагороди, синьо-жовті стяги та свічки. Тепер сюди додалися ще одні спогади про найрідніших людей – їхні ордени «За мужність», котрі мужнім воїнам, на жаль, присвоєні посмертно.
Відзнаку сержанта Окремої президентської бригади Віктора Швайка зі сльозами на очах отримали дружина та батьки. Президентську нагороду солдата 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR Андрія Плісіка одержали його донечка, дружина та мама.
Вручили ордени та висловили слова співчуття й подяки за мужніх захисників начальник Другого відділу Камінь-Каширського районного центру комплектування та соціальної підтримки Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.
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