На Волині рідним полеглих Героїв вручили їхні посмертні ордени

Віктора Швайка із Міжгайців та Андрія Плісіка з Цира.



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В обох домівках – куточки пам’яті про Героїв, котрі віддали за Україну життя. Портрети, нагороди, синьо-жовті стяги та свічки. Тепер сюди додалися ще одні спогади про найрідніших людей – їхні ордени «За мужність», котрі мужнім воїнам, на жаль, присвоєні посмертно.



Відзнаку сержанта Окремої президентської бригади Віктора Швайка зі сльозами на очах отримали дружина та батьки. Президентську нагороду солдата 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR Андрія Плісіка одержали його донечка, дружина та мама.



Вручили ордени та висловили слова співчуття й подяки за мужніх захисників начальник Другого відділу Камінь-Каширського районного центру комплектування та соціальної підтримки Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ордени «За мужність» ІІІ ступеня сьогодні за своїх рідненьких отримали сім’їіз Міжгайців таз Цира.Про це пише видання "Нове життя".В обох домівках – куточки пам’яті про Героїв, котрі віддали за Україну життя. Портрети, нагороди, синьо-жовті стяги та свічки. Тепер сюди додалися ще одні спогади про найрідніших людей – їхні ордени «За мужність», котрі мужнім воїнам, на жаль, присвоєні посмертно.Відзнаку сержанта Окремої президентської бригади Віктора Швайка зі сльозами на очах отримали дружина та батьки. Президентську нагороду солдата 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR Андрія Плісіка одержали його донечка, дружина та мама.Вручили ордени та висловили слова співчуття й подяки за мужніх захисників начальник Другого відділу Камінь-Каширського районного центру комплектування та соціальної підтримки Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування

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