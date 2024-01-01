На Волині рідним полеглих Героїв вручили їхні посмертні ордени

На Волині рідним полеглих Героїв вручили їхні посмертні ордени
Ордени «За мужність» ІІІ ступеня сьогодні за своїх рідненьких отримали сім’ї Віктора Швайка із Міжгайців та Андрія Плісіка з Цира.

Про це пише видання "Нове життя".

В обох домівках – куточки пам’яті про Героїв, котрі віддали за Україну життя. Портрети, нагороди, синьо-жовті стяги та свічки. Тепер сюди додалися ще одні спогади про найрідніших людей – їхні ордени «За мужність», котрі мужнім воїнам, на жаль, присвоєні посмертно.

Відзнаку сержанта Окремої президентської бригади Віктора Швайка зі сльозами на очах отримали дружина та батьки. Президентську нагороду солдата 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR Андрія Плісіка одержали його донечка, дружина та мама.
На Волині рідним полеглих Героїв вручили їхні посмертні ордени

Вручили ордени та висловили слова співчуття й подяки за мужніх захисників начальник Другого відділу Камінь-Каширського районного центру комплектування та соціальної підтримки Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.
На Волині рідним полеглих Героїв вручили їхні посмертні ордени
На Волині рідним полеглих Героїв вручили їхні посмертні ордени
На Волині рідним полеглих Героїв вручили їхні посмертні ордени
На Волині рідним полеглих Героїв вручили їхні посмертні ордени
На Волині рідним полеглих Героїв вручили їхні посмертні ордени
На Волині рідним полеглих Героїв вручили їхні посмертні ордени
На Волині рідним полеглих Героїв вручили їхні посмертні ордени

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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