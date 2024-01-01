Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 30 квітня – 3 травня
Сьогодні, 12:00
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історію двох жінок, які опинились замкнені в моргу: вони трактують ситуацію надто кардинально – від потойбіччя до ядерної війни, від путчу до нападу бандитів, пристосовуючись до всього легко і з гумором. Ознайомляться зі ще одним витвором Лесі Українки, який написаний на біблійні сюжети. В центрі оповіді легенда про Юду, котрий долає шлях від любові до Ісуса та беззастережної віри.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 30 квітня до 3 травня.
У вівторок, 30 квітня о 18:00 на камерній сцені – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).
Вони замкнені, то яка ціна свободи? Постійна клієнтка клубів Віка і санітарка Віра Георгіївна зустрілись разом в тихому, спокійному місці – морзі № 5! Двері замкнені, час зупинився і звʼязку немає. Коли життя на межі реальності і містики у дівчат не залишається жодних таємниць між собою та глядачем. Іноді в замковій щілині можна побачити дещо більше, ніж відверту чорну комедію насичену жартами, сатирою та пластикою дівочих тіл.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
У п’ятницю, 3 травня о 18:00 – драматична поема «На полі крові» Лесі Українки. Камерна сцена театру. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (без антракту).
Існування кожної людини – це безперервний ланцюжок рішень, які ми приймаємо щодня. Чим поснідати, що одягнути, якою дорогою рухатись, де навчатись, з ким створити сім’ю… Ми безупинно шукаємо шляхи для досягнення цілей, як дрібних, так і масштабних. Іноді знайдені способи і методи призводять до ситуацій, де помилка може коштувати життя.
Легенда про зрадника, якій понад дві тисячі років, оживає на сцені театру. Іуда, син одинак, який ще дитиною втратив найрідніше – маму. Від батька він перейняв багатий спадок: дім, виноградники, сади… Але Юда все-одно не мав спокою, бо прагнув більшого, ніж має.
«Хотів би знати я, що б ти зробив, якби тобі текли крізь пальці гроші, розтікались по усіх усюдах, лишаючи тобі сухі долоні, і так щодня!», – Леся Українка із п’єси «На полі крові». На що був готовий Юда заради збагачення? Яка розплата за скоєне? Яка ціна розкоші?
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Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історію двох жінок, які опинились замкнені в моргу: вони трактують ситуацію надто кардинально – від потойбіччя до ядерної війни, від путчу до нападу бандитів, пристосовуючись до всього легко і з гумором. Ознайомляться зі ще одним витвором Лесі Українки, який написаний на біблійні сюжети. В центрі оповіді легенда про Юду, котрий долає шлях від любові до Ісуса та беззастережної віри.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 30 квітня до 3 травня.
У вівторок, 30 квітня о 18:00 на камерній сцені – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).
Вони замкнені, то яка ціна свободи? Постійна клієнтка клубів Віка і санітарка Віра Георгіївна зустрілись разом в тихому, спокійному місці – морзі № 5! Двері замкнені, час зупинився і звʼязку немає. Коли життя на межі реальності і містики у дівчат не залишається жодних таємниць між собою та глядачем. Іноді в замковій щілині можна побачити дещо більше, ніж відверту чорну комедію насичену жартами, сатирою та пластикою дівочих тіл.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
У п’ятницю, 3 травня о 18:00 – драматична поема «На полі крові» Лесі Українки. Камерна сцена театру. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (без антракту).
Існування кожної людини – це безперервний ланцюжок рішень, які ми приймаємо щодня. Чим поснідати, що одягнути, якою дорогою рухатись, де навчатись, з ким створити сім’ю… Ми безупинно шукаємо шляхи для досягнення цілей, як дрібних, так і масштабних. Іноді знайдені способи і методи призводять до ситуацій, де помилка може коштувати життя.
Легенда про зрадника, якій понад дві тисячі років, оживає на сцені театру. Іуда, син одинак, який ще дитиною втратив найрідніше – маму. Від батька він перейняв багатий спадок: дім, виноградники, сади… Але Юда все-одно не мав спокою, бо прагнув більшого, ніж має.
«Хотів би знати я, що б ти зробив, якби тобі текли крізь пальці гроші, розтікались по усіх усюдах, лишаючи тобі сухі долоні, і так щодня!», – Леся Українка із п’єси «На полі крові». На що був готовий Юда заради збагачення? Яка розплата за скоєне? Яка ціна розкоші?
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Іnstagram
☑️ Viber
☑️ Telegram
☑️ SoundCloud
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