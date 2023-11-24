Нововолинськ хоче отримати першу когенераційну установку від США

Першу у Нововолинську когенераційну установку міська влада планує встановити на базі місцевого теплокомуненерго.Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський головаКогенераційна установка - це таке обладнання, що дасть можливість виробляти електроенергію від спалювання газу. Відповідно, одна установка забезпечить безперебійну роботу двох котелень навіть в умовах блекауту. А жителі будуть мати опалення та гарячу воду на випадок довготривалих аварійних відключень світла.«Бачимо, що ворог не покидає надій залишити нас без світла, обстрілюючи енергетичні об'єкти. Тож маємо бути готовими до різних сценаріїв», - каже мер.Карпус побував у Чехії, де відвідав завод «Tedom». Там виготовляють когенераційне обладнання. «Tedom» співпрацює з українськими містами і постачає готові установки.Паралельно міська влада працює з організацією USAID - Агентством США з міжнародного розвитку. Вони безплатно надають когенераційні установки. Наприклад, у рамках співпраці з USAID. Тож мерія веде перемовини, щоб і в Нововолинську запрацювала така установка.