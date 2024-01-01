Від важкої хвороби помер захисник з Волині Василь Майструк

Від важкої хвороби помер захисник з Волині Василь Майструк
Помер військовослужбовець з Волині Василь Майструк.

Про це повідомили у Камінь-Каширській РДА.

"Сумну звістку отримала ще одна родина – від важкої хвороби помер захисник України Василь Майструк із Люб'язя (Любешівська ТГ). Серце воїна зупинилося 28 квітня 2024 року. Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним!" - йдеться в повідомленні.

Відповідно до розпорядження начальниці РВА Ольги Ващук у районі оголошена тижнева жалоба.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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