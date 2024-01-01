Від важкої хвороби помер захисник з Волині Василь Майструк

Василь Майструк.



Про це



"Сумну звістку отримала ще одна родина – від важкої хвороби помер захисник України Василь Майструк із Люб'язя (Любешівська ТГ). Серце воїна зупинилося 28 квітня 2024 року. Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним!" - йдеться в повідомленні.



Відповідно до розпорядження начальниці РВА Ольги Ващук у районі оголошена тижнева жалоба.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер військовослужбовець з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській РДА."Сумну звістку отримала ще одна родина – від важкої хвороби помер захисник України Василь Майструк із Люб'язя (Любешівська ТГ). Серце воїна зупинилося 28 квітня 2024 року. Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним!" - йдеться в повідомленні.Відповідно до розпорядження начальниці РВАу районі оголошена тижнева жалоба.

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