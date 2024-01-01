На Волині попрощалися із Захисницею Аллою Пушкарчук

На Волині попрощалися із Захисницею Аллою Пушкарчук
У Рожищі, що в Луцькому районі на Волині, краяни віддали останню шану загиблій військовослужбовиці Аллі Пушкарчук («Руті»).

Про це пише ВСН.

«Пташечко моя», - голосила матір загиблої військової біля домовини дитини, а люди не могли стримати сліз.

Священники відправили громадську панахиду по загиблій.



Нагадаємо, 29-річна Героїня з Волині Алла Пушкарчук, позивний «Рута» загинула у четвер, 25 квітня, на Донеччині від обстрілу. Дівчина служила у 58-й ОМПБр, в мінометній батареї - працювала з бусоллю і артилерійськими програмами в планшеті. Алла захищала Україну з 2014 року.

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Теги: загиблі, війна
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