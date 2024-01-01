На Волині вилучили контрабанду древніх ікон

На Волині вилучили контрабанду древніх ікон
На посту «Устилуг» у подорожнього серед особистих речей виявили дві старовинні ікони, що можуть мати історичну чи культурну цінність. Їх громадянин України намагався вивезти за кордон, однак ця спроба була припинена пильними волинськими митниками.

Про це у фейсбуці інформує Волинська митниця.

Ікони вилучені та передані на експертизу. До правоохоронних органів скероване повідомлення про правопорушення, що містить ознаки злочину. Його попередньо кваліфіковано за ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда культурних цінностей). Остаточні висновки – за експертами та слідчими.



Митники нагадали, що вивезення культурних цінностей, у тому числі приватної власності, без відповідного Свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей заборонене.

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Теги: контрабанда, Волинь
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